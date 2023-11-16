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Больше четверти россиян заявили о планах купить китайский автомобиль

Опрос: больше четверти россиян планируют покупку китайского автомобиля
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Онлайн-платформа «Авито Авто» и одно из крупнейших digital-агентств Kodix провели совместное исследование среди россиян и выяснили их планы на покупку нового автомобиля, отношение к автобрендам из Китая, а также качества, которые они могут выделить у китайских автомобилей. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 ноября.

Больше половины опрошенных респондентов (а именно 56%) среди тех, кто планирует покупку новой машины или пока не знают, будут ли покупать, положительно относятся к современным моделям китайских брендов. Негативное отношение лишь у 9%. Мужчины отнеслись чуть более негативно (12% против 7% у женщин). В то время как среди молодежи (18-24 лет) больше тех, кто относится к китайским брендам позитивно.

Главными преимуществами китайских автомобилей россияне назвали: широкое предложение и выбор на отечественном рынке в различных классах — от эконома до люксовых — (42%), более низкая цена в сравнении с западными брендами (37%), а также наличие официальных поставок и появление свежих моделей у автодилеров (31%).

Слабыми сторонами китайских автомобилей россияне отметили: частые поломки и необходимость в ремонте (33%), меньший престиж в сравнении с другими западными брендами (31%), а также недоверие к стране происхождения авто (29%). Молодежь (18-24 лет) чаще других указывали на ограниченный выбор авто в категориях премиум и люкс (20%) и на отсутствие возможности тюнинга (13%).

В результате исследования также удалось выяснить, что только 4% россиян сегодня владеют китайскими автомобилями. При этом планируют или рассматривают к покупке модели китайских брендов более четверти опрошенных россиян (27%). Больше всего таких желающих в Москве (32%), а также Санкт-Петербурге и городах-миллионников (29% соответственно).

В опросе принимало участие 10 000 респондентов 18-55 лет по всей России.

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В конце октября генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Среди самых популярных китайских брендов он назвал Chery, Haval, Geely и Exeed.

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