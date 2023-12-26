Орешкин предрек исчезновение Mercedes и BMW через 10 лет

Через 10 лет мировые автомобильные компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю из-за стремительного развития китайского автопрома. Таким мнением 26 декабря поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналом «Эксперт».

Он отметил, что китайский автопром захватил не только российский рынок, но и мировой.

«Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — указал Орешкин.

По словам помощника главы государства, Mercedes и BMW могут повторить судьбу компании Volvo, проданную в Китай, и фактически перестанут быть европейскими, дополнила «Газета.Ru». Уже сейчас автопроизводители Европы не имеют ни рынка сбыта, ни технологических преимуществ, подчеркнул Орешкин.

Ранее, 22 декабря, «Известия» ознакомились с результатами исследования специалистов «СберАвто» и «СберСтрахования», согласно которым в РФ спрос на китайские автомобили и каско для них вырос в несколько раз. За 11 месяцев 2023 года в «СберСтраховании» оформили на 40% больше таких страховок, чем за тот же период прошлого года. Выяснилось также, что лучше всего в стране продаются Haval (22% от общего числа продаж всех машин производства КНР), Chery (18%) и Geely (18%).