В России спрос на китайские авто и каско для них вырос в несколько раз

Спрос на китайские автомобили и каско для них вырос в несколько раз в России, говорится в результатах исследования специалистов «СберАвто» и «СберСтрахования», с которым ознакомились «Известия» 22 декабря. Эксперты подвели итоги 11 месяцев текущего года.

Из китайских машин лучше всего продаются Haval (22% от общего числа продаж всех машин производства КНР), Chery (18%) и Geely (18%), уточнили аналитики. При этом в «СберАвто» добавили, что продажи китайских машин на сервисе в 2023 году выросли в четыре раза по сравнению с 2022-м.

Самой страхуемой маркой стала Geely. В исследовании уточняется, что за 11 месяцев 2023-го россияне оформили на этот автомобили почти в 20 раз больше полисов каско, чем в прошлом году. На втором и третьем местах расположились Chery и EXEED.

Эксперты добавили, россияне активнее всего оформляли каско на новые автомобили 2023 года выпуска. В прошлом году рейтинг возглавляли авто в возрасте одного и двух лет.

«Интерес к полисам каско стабильно растет: за 11 месяцев 2023 года в «СберСтраховании» оформили на 40% больше таких страховок, чем за тот же период прошлого года», — рассказал директор розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что, по данным Центробанка РФ, за девять месяцев 2023 года физлица и юрлица в России оформили 6,1 млн полисов каско — в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го. Число заключенных договоров оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет. Во Всероссийском союзе страховщиков уточнили, что физические лица за январь–сентябрь заключили 4,6 млн таких договоров. Участники рынка объяснили, что это связано c ускорением продаж новых машин и ростом спроса на защиту подержанных авто.