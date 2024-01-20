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ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Горловке

Минздрав: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Горловке, пострадала фельдшер
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Фото: Минздрав России
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ВСУ нанесли удар по «скорой», приехавшей к пострадавшим от обстрела в Горловке. Об этом сообщает Минздрав России в официальном Telegram-канале 20 января.

«Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда.

Как рассказали в Минздраве, ВСУ зачастую выжидают, когда медики и спасатели прибудут для оказания помощи пострадавшим, и наносят повторные удары по мирным жителям.

«Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей», — отметили в ведомстве.

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Вечером 19 января боевики ВФУ обстреляли Горловку, выпустив 15 ракет из РСЗО. 20 января стало известно, что ВФУ выпустили еще пять ракет по центру Горловки из реактивных систем залпового огня, а также 12 кассетных снарядов калибра 155 мм. В результате удара была повреждена гостиница «Родина», где двое мирных жителей получили ранения. Также на площади Победы пострадал один молодой человек. Кроме того, ударом были задеты детский сад «Теремок», стоматология и ряд домов по улице Пушкинской. После обстрела частично обесточен микрорайон «Квартал 245».

12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки, в результате погибла фельдшер и пострадали трое сотрудников скорой помощи. По словам мэра города Ивана Приходько, атака на медиков произошла во время эвакуации пострадавших энергетиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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