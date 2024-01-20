Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщит о намерении блокировать вступление Украины в НАТО из-за рисков начала третьей мировой войны. Об этом 20 января Фицо заявил в эфире телеканала RTVS.

По его словам, основной темой запланированных на 24 января переговоров в Ужгороде станут поставки Украине гуманитарной помощи. В то же время Словакия подтвердит свой отказ передавать Киеву любые вооружения из собственных запасов.

«Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — сказал Фицо.

При этом словацкий премьер-министр выразил уважение к возможности вступления Украины в Евросоюз при соблюдении определенных условий. Фицо также уточнил, что по итогам предстоящей встречи украинская сторона не будет проводить пресс-конференцию, обратила внимание «Газета.Ru».

До этого, 9 января, Фицо написал в колонке для газеты Pravda, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной.

6 декабря 2023 года сообщалось, что Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн — в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2.

4 декабря Фицо сообщил Шмыгалю в ходе телефонного разговора, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.