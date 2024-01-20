Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC предрек Киеву поражение в течение нескольких месяцев без помощи США
Мир
Демократы поставили под сомнение стратегию Байдена по Израилю
Мир
Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
Мир
На Украине в упреке странам Запада назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
Мир
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе
Армия
Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Происшествия
На МКАД столкнулись около десяти автомобилей
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ
Мир
В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов
Сюжет:

Посол Барбин раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России

Посол Барбин: планы Дании блокировать танкеры с нефтью из России незаконны
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской через датские проливы нарушают международное право. На это указал посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин в субботу, 20 января.

«Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права <…> Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, <…> или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом», — отметил российский посол.

Он добавил, что российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают.

Бочки с запятой: цена на нефть может вернуться к $90 за баррель
В чем причины снижения стоимости сырья и какие факторы помогут пробить новый коридор

О том, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью из РФ, проходящие через ее проливы, газета Financial Times сообщила в середине ноября прошлого года. Отмечалось, что меры коснутся кораблей, которые не имеют западной страховки, отметила газета.

Комментируя это сообщение, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, также указывал на то, что эти намерения не соответствуют нормам международного права. Он отмечал, что Дания не имеет ни военных, никаких других возможностей, чтобы эту блокаду осуществлять. Только с помощью американской военной силы это можно сделать в случае чего, если, например, Россия пошлет свои военные корабли, чтобы защитить танкеры, указывал Митрахович.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о том, что Дания намерена блокировать танкеры с нефтью РФ, заявил, что страны должны соблюдать правила международного судоходства.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024