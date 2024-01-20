Посол Барбин раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России

Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской через датские проливы нарушают международное право. На это указал посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин в субботу, 20 января.

«Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права <…> Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, <…> или осуществлять их проверки без веских оснований, которые также регламентируются международным правом», — отметил российский посол.

Он добавил, что российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают.

О том, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью из РФ, проходящие через ее проливы, газета Financial Times сообщила в середине ноября прошлого года. Отмечалось, что меры коснутся кораблей, которые не имеют западной страховки, отметила газета.

Комментируя это сообщение, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, также указывал на то, что эти намерения не соответствуют нормам международного права. Он отмечал, что Дания не имеет ни военных, никаких других возможностей, чтобы эту блокаду осуществлять. Только с помощью американской военной силы это можно сделать в случае чего, если, например, Россия пошлет свои военные корабли, чтобы защитить танкеры, указывал Митрахович.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о том, что Дания намерена блокировать танкеры с нефтью РФ, заявил, что страны должны соблюдать правила международного судоходства.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.