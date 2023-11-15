Эксперт назвал незаконными намерения Дании задерживать танкеры с нефтью РФ

Намерения Дании проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, не соответствуют нормам международного права. Такие действия будут незаконны, объяснил «Известиям» 15 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Ранее в этот день издание Financial Times сообщило, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью из РФ, проходящие через ее проливы. Меры коснутся кораблей, которые не имеют западной страховки, отметила газета.

«Думаю, что это совершенно не соответствует нормам международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которую, кстати, американцы сами не признают. Они мало того, что ее не признают, но даже на ее базе было бы нельзя делать то, что сейчас предлагается делать Дании. Понятно, что сама Дания не имеет ни военных, никаких других возможностей, чтобы всю эту блокаду по сути осуществлять. Только с помощью американской военной силы это можно сделать, в случае чего, если, например, Россия пошлет свои военные корабли, чтобы защитить танкеры», — сказал эксперт.

Митрахович подчеркнул, что такие действия будут незаконны, не соответствуют международному праву, и могут вызвать дальнейшую конфронтацию и военную эскалацию.

В то же время он обратил внимание на проявление американских двойных стандартов. Так, американская сторона заявляет, что нельзя нарушать свободу судоходства. В пример он привел ситуацию вокруг Южно-Китайского моря, китайскую, тайваньскую ситуации.

«Они (американцы. — Ред.) говорят, что нельзя, допустим, Китаю строить свою инфраструктуру, которая может быть использована для разных целей и, в том числе, военных. На различных островах Южно-Китайского моря должна быть свобода судоходства, и поэтому американские военные корабли туда даже специально заходят, показывая, что будут ходить, где угодно. Получается, что американцам это можно делать, а, например, российским судам или судам, которые везут российскую нефть, это делать нельзя», — отметил эксперт.

Он уточнил, что когда американцам нужно, они вводят блокаду Кубы, угрожают военной блокадой Ирану.

«А в других случаях [американцы] говорят, «как же свобода судоходства? там, где нужно, пусть она работает, у нас же глобальная торговля и нельзя мешать странам торговать». <...> Вот типичная политика двойных стандартов. Она же проявляется, кстати, и в других сферах», — добавил Митрахович.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о том, что Дания намерена блокировать танкеры с нефтью РФ, заявил, что страны должны соблюдать правила международного судоходства.