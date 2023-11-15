В Кремле отреагировали на возможную блокировку Данией танкеров с нефтью РФ

Страны должны соблюдать правила международного судоходства. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о том, что Дания намерена блокировать танкеры с российской нефтью.

«Я не располагаю такой информацией, может быть, наш Минтранс владеет ей. С другой стороны, следует заранее всех предупредить о соблюдении всех правил международного судоходства», — сказал он на брифинге.

Официальный представитель Кремля добавил, что делать выводы на основе публикации газеты Financial Times преждевременно.

«Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет конкретной ссылки на кого-то. Это делать невозможно, давайте подождем осязаемой информации, а потом решим, что делать», — сказал Песков.

Ранее в этот день Financial Times сообщила, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее проливы. Меры коснутся кораблей, которые не имеют западной страховки.

12 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями, и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, считает Новак.

До этого, 3 октября, Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. Он напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.