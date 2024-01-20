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В Словакии указали на отсутствие компенсации за переданные Украине МиГ-29

Словакия не получила компенсацию за переданные ВСУ истребители МиГ-29
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Словакия не получила компенсации за предоставленные Украине истребители МиГ-29. Об этом в четверг, 18 января, сообщил словацкий министр обороны Роберт Калиняк местному порталу Štandard.

Как указывается в материале, Братиславе не вернули обещанные €700 млн за переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители.

Отмечается, что если союзники не найдут другой замены, то Словакия останется без систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее, 9 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в колонке для национальной газеты Pravda написал, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной. Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

6 декабря сообщалось, что Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн. Так, Братислава отправила Киеву эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2, являющихся продуктом военно-промышленного комплекса Словакии, добавила газета Pravda.

До этого, 4 декабря, Фицо сообщил, что он провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. При этом он отметил, что в беседе с ним исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии. Фицо также напомнил, что Словакия не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит только к «безрезультатному кровопролитию».

8 ноября правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

26 октября Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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