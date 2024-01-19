ХК «Торпедо» продлил контракт с Игорем Ларионовым

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода продлил на три года контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом 19 января сообщил Telegram-канал команды.

«Игорь Николаевич возглавил нашу команду перед стартом прошлого сезона и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для «Торпедо» в истории КХЛ, а в целом спортивные достижения — лучшими за последние 30 лет», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что продление контракта с Ларионовым было приоритетной задачей для клуба.

«Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя. Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену», — отметил он.

В настоящее время «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 63 очка в 52 матчах.

До этого, 27 декабря, «Торпедо» заключило контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным. Последний официальный матч голкипер провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».