ХК «Торпедо» заключил контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) «Торпедо» заключил контракт с вратарем Николаем Хабибулиным. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

«Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей Николай Хабибулин подписал контракт хоккеиста с нижегородским «Торпедо», — говорится на сайте клуба.

Как отметил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов, контракт с Хабибулиным рассматривали со спортивной стороны. В том числе, это шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределам

«Вы видите, сколько внимания вызвало подписание «Спартаком» контракта с Ильей Ковальчуком. Сейчас у нас есть два прекрасных вратаря — Адам Хуска и Иван Кульбаков, но третий вратарь и опытный бэкап не помешает», — добавил Харламов.

Хабибулину на данный момент 50 лет. Он работает тренером вратарей в «Торпедо». Последний официальный матч голкипер провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго».

Хоккеист является олимпийским чемпионом 1992 года, бронзовым призером Игр 2002 года и обладателем Кубка Стэнли 2004 года.

Ранее, 23 декабря, СКА проиграл «Торпедо» в матче КХЛ со счетом 1:3. Открыл счет матча в начале второго периода нападающий СКА Василий Глотов.