Сложности в экономике не повод бросать вести учет личных финансов и пускать всё на самотек, ссылаясь на небольшие доходы и всё большее отдаление от финансовых целей, сказала «Известиям» финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «управление финансами» Инна Филатова. Эксперт дала пять советов по управлению личными финансами в 2024 году.

«Секрет успеха кроется не в высоких доходах, а в умении контролировать расходы и в управлении личными финансами в постоянно изменяющихся условиях», — сказала она.

Во-первых, финансовый консультант посоветовала оформить письменно финансовый план. По ее словам, план должен быть разделен на промежуточные точки контроля и список мероприятий, которые необходимо сделать, чтобы достичь каждого промежуточного этапа, пока человек не достигнет цели. При этом нужно быть готовым к корректировкам, добавила она.

Во-вторых, эксперт рекомендовала следить за здоровьем.

«Как бы вы хорошо ни зарабатывали, если вы вовремя не обследуетесь, не проверите то, что вас беспокоит, затраты на лечение могут вылиться в круглую сумму», — уточнила Филатова.

В-третьих, финансовый эксперт отметила, что следует стараться сокращать уровень закредитованности, а не наращивать. Она обратила внимание на то, что чем более нестабильная ситуация, тем больше вероятность, что кредиты будет тяжелее платить. Кроме того, не все взятые кредиты возможно рефинансировать с более выгодными ставками, чем были оформлены ранее.

«Старайтесь не выходить за допустимый уровень закредитованности. Кредитные платежи, равные 30–40% дохода и более, считаются высокими», — подчеркнула финансовый консультант.

В-четвертых, она посоветовала тратить меньше заработка. Как она объяснила, тот, кто тратит всё, что зарабатывает, находится в состоянии постоянной нестабильности и особенно остро реагирует на любые изменения.

«Можно начать применять в своей жизни принцип ведения личного бюджета «лестница». Стараясь каждый месяц откладывать всё больше и больше, поднимаясь как бы по лестнице. То есть [действовать] по принципу экономиста Шломо Бернаци. Это поможет сформировать финансовую подушку безопасности или хотя бы небольшой резерв на экстренный случай», — рассказала Филатова.

Кроме того, не стоит игнорировать любые возможности от государства, банков, магазинов (например, кешбэки), компании (например, повышение по службе или рост зарплаты).

Также она посоветовала следить за изменениями, но не делать импульсивных поступков. Не менять резко инвестиционную стратегию. По ее мнению, возможно, в настоящее время будет работать стратегия выжидания — снижения ипотечных ставок, снижения курса валют или хотя бы их стабилизации. При этом пока выгодно пользоваться теми финансовыми инструментами, которые находятся в выигрыше и выглядят привлекательно, добавила финансовый консультант.

«Это могут быть вклады, накопительные счета и облигации. Но помните, что нельзя слепо доверять финансовым прогнозам, они меняются постоянно. Вспоминайте Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Как будет складываться 2024 год неизвестно никому, поэтому в личном бюджете важно придерживаться своих планов и стратегий, они обязательно дадут результаты», — заключила Филатова.

Ранее, 26 декабря 2023-го, сообщалось, что в 2024 году большинство опрошенных россиян (81%) планируют откладывать деньги с зарплаты. Об этом говорится в исследовании «СберСтрахования жизни» и сервиса «Работа.ру». В прошлом году только 48% респондентов откладывали средства с заработной платы. При этом 39% респондентов указали, что их основная цель накоплений — оплата отпуска или путешествия, 24% — оплата ремонта, 18% — покупка подарков родным и близким, 12% — приобретение недвижимости.