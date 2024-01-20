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Эксперт дала пять советов по управлению личными финансами в 2024 году

Филатова: чтобы успешно управлять деньгами, следует составить финансовый план
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сложности в экономике не повод бросать вести учет личных финансов и пускать всё на самотек, ссылаясь на небольшие доходы и всё большее отдаление от финансовых целей, сказала «Известиям» финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «управление финансами» Инна Филатова. Эксперт дала пять советов по управлению личными финансами в 2024 году.

«Секрет успеха кроется не в высоких доходах, а в умении контролировать расходы и в управлении личными финансами в постоянно изменяющихся условиях», — сказала она.

Во-первых, финансовый консультант посоветовала оформить письменно финансовый план. По ее словам, план должен быть разделен на промежуточные точки контроля и список мероприятий, которые необходимо сделать, чтобы достичь каждого промежуточного этапа, пока человек не достигнет цели. При этом нужно быть готовым к корректировкам, добавила она.

Во-вторых, эксперт рекомендовала следить за здоровьем.

«Как бы вы хорошо ни зарабатывали, если вы вовремя не обследуетесь, не проверите то, что вас беспокоит, затраты на лечение могут вылиться в круглую сумму», — уточнила Филатова.

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В-третьих, финансовый эксперт отметила, что следует стараться сокращать уровень закредитованности, а не наращивать. Она обратила внимание на то, что чем более нестабильная ситуация, тем больше вероятность, что кредиты будет тяжелее платить. Кроме того, не все взятые кредиты возможно рефинансировать с более выгодными ставками, чем были оформлены ранее.

«Старайтесь не выходить за допустимый уровень закредитованности. Кредитные платежи, равные 30–40% дохода и более, считаются высокими», — подчеркнула финансовый консультант.

В-четвертых, она посоветовала тратить меньше заработка. Как она объяснила, тот, кто тратит всё, что зарабатывает, находится в состоянии постоянной нестабильности и особенно остро реагирует на любые изменения.

«Можно начать применять в своей жизни принцип ведения личного бюджета «лестница». Стараясь каждый месяц откладывать всё больше и больше, поднимаясь как бы по лестнице. То есть [действовать] по принципу экономиста Шломо Бернаци. Это поможет сформировать финансовую подушку безопасности или хотя бы небольшой резерв на экстренный случай», — рассказала Филатова.

Кроме того, не стоит игнорировать любые возможности от государства, банков, магазинов (например, кешбэки), компании (например, повышение по службе или рост зарплаты).

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Также она посоветовала следить за изменениями, но не делать импульсивных поступков. Не менять резко инвестиционную стратегию. По ее мнению, возможно, в настоящее время будет работать стратегия выжидания — снижения ипотечных ставок, снижения курса валют или хотя бы их стабилизации. При этом пока выгодно пользоваться теми финансовыми инструментами, которые находятся в выигрыше и выглядят привлекательно, добавила финансовый консультант.

«Это могут быть вклады, накопительные счета и облигации. Но помните, что нельзя слепо доверять финансовым прогнозам, они меняются постоянно. Вспоминайте Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Как будет складываться 2024 год неизвестно никому, поэтому в личном бюджете важно придерживаться своих планов и стратегий, они обязательно дадут результаты», — заключила Филатова.

Ранее, 26 декабря 2023-го, сообщалось, что в 2024 году большинство опрошенных россиян (81%) планируют откладывать деньги с зарплаты. Об этом говорится в исследовании «СберСтрахования жизни» и сервиса «Работа.ру». В прошлом году только 48% респондентов откладывали средства с заработной платы. При этом 39% респондентов указали, что их основная цель накоплений — оплата отпуска или путешествия, 24% — оплата ремонта, 18% — покупка подарков родным и близким, 12% — приобретение недвижимости.

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