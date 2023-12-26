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Более 80% россиян запланировали начать откладывать деньги с зарплаты в 2024 году

Исследование: большинство россиян планируют формировать накопления в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Большинство опрошенных россиян (81%) в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты, выяснили в преддверии Нового года «СберСтрахование жизни» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». «Известия» ознакомились с результатами исследования экспертов 26 декабря. Отмечается, что в 2023-м только 48% респондентов откладывали средства с заработной платы.

Как отметили аналитики, основная цель накоплений — оплата отпуска или путешествия (выбрали 39% опрошенных), желание сделать ремонт (24%), купить подарки родным и близким (18%), потратить деньги на лечение (17%), на покупку недвижимости (12%).

«В 2023 году половина россиян (48%) откладывали деньги с зарплаты. Достичь поставленной цели по накоплениям получалось у трети россиян (36%). В основном опрошенные (55%) откладывали 5–10% от дохода. Радует, что в новом году четверо из пяти респондентов пообещали взять себе за правило регулярно копить», — сказала управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

По ее словам, чтобы гарантированно сформировать необходимую сумму за планируемый срок, стоит использовать эффективные финансовые инструменты. Она привела в пример программы накопительного страхования жизни, которые решают сразу две задачи: формируют накопления и защищают жизнь и здоровье.

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