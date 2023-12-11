Экономист назвал россиянам лучшие варианты вложения денег

Самым простым и эффективным вариантом вложения денег в настоящее время является банковский депозит, особенно при действующих ставках. Об этом кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов рассказал в понедельник, 11 декабря.

Экономист также назвал еще два способа вложения средств.

«Второй вариант — это облигации либо государственные, либо крупных надежных эмитентов. Третий — это акции ряда компаний. Здесь, так сказать, не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона. Но это рискованное вложение, которое подходит не всем», — сказал Абрамов в беседе с Lenta.Ru.

Ранее, 5 декабря, депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тыс. рублей, передает RT.

Парламентарии предложили дать людям с подтвержденным невысоким доходом возможность открывать через «Госуслуги» специальные социальные вклады на сумму до 50 тыс. рублей по ставке выше ключевой, установленной Центробанком, сообщает телеканал «360».

Ранее, 25 ноября, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка посоветовал начинающим инвесторам большую часть портфеля держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или в облигациях федерального займа. По его словам, с учетом высокой ключевой ставки, на рынке можно найти варианты на один-три года с доходностью выше банковских продуктов на несколько процентов.