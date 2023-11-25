Эксперт рассказал, на какие инструменты фондового рынка стоит обратить внимание

Рынок ценных бумаг очень многообразен и неоднороден, он позволяет достигать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, поэтому всё зависит от того, за чем именно приходит на него инвестор, отметил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Эксперт рассказал «Известиям», на какие инструменты фондового рынка стоит обратить внимание.

«Новичку большую часть портфеля я бы посоветовал держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или ОФЗ (облигациях федерального займа. — Ред.). С учетом высокой ключевой ставки, на рынке можно спокойно найти варианты на один-три года с доходностью выше банковских продуктов на несколько процентов, то есть в районе 13–16%», — сказал он.

По его словам, в условиях высокой ключевой ставки интересны флоутеры (облигации с плавающей процентной ставкой), но они доступны либо квалифицированным инвесторам, либо неквалифицированным после прохождения специального тестирования. Степень доступа зависит от выпуска.

«Это такие облигации, которые предлагают небольшую премию к ставке денежного рынка RUONIA, а та, в свою очередь, зависит от ключевой ставки», — уточнил эксперт.

Говоря об акциях, Спинка посоветовал выбирать наиболее надежных эмитентов и не спекулировать на этих бумагах — не пытаться самому зафиксировать доходность, а держать их на горизонте трех-пяти лет.

«Это, с учетом недооцененности российского рынка и постоянного притока новых инвесторов, способно принести гораздо больший результат, чем спекулирование. Безусловно, он будет еще выше, если новые покупки бумаг совершать на дивиденды и свободные средства», — объяснил эксперт.

В то же время он рассказал, что в настоящее время на рынок в ходе IPO (первичного публичного размещения акций) появляется много новых компаний, однако «выстреливают» далеко не всё.

«Я бы не рекомендовал начинающему инвестору самостоятельно покупать их акции, поскольку здесь нужно внимательно изучить не только саму компанию, но и учесть особенности первичного размещения. Это более сложная задача, чем при покупке на вторичном рынке», — добавил Спинка.

По его мнению, также можно обратить внимание на биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) от крупных управляющих компаний, которые ориентированы на индексы.

«Это пассивный и достаточно надежный инструмент, при этом вам не придется самостоятельно следить за качеством участников, поскольку, если оно ухудшается, компанию просто исключают из индекса, а БПИФ, соответственно, избавляется от ее ценных бумаг», — заключил эксперт.

Ранее, 26 октября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что в РФ привлекательными остаются вложения в ликвидную недвижимость в крупных городах. Кроме того, по его мнению, в конце 2023 года интерес представляют акции сектора IT, кибербезопасности, а также сырьевых компаний.