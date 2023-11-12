«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре

В октябре Банк России продолжил повышать ключевую ставку, один из главных интернет-холдингов завершил процедуру редомиляции, а инвесторы, предпочитающие торговлю ценными бумагами ИТ-компаний, участвовали в очередном IPO одной из отечественных компаний. Об этих важных для фондового рынка событиях и динамике различных инвестпортфелей — в материале «Известий».

Итоги месяца

Банк России продолжает бороться с растущей инфляцией и ослабевшим в последние месяцы рублем через постепенное повышение ключевой ставки: на заседании 27 октября совет директоров регулятора поднял ее сразу на 200 базисных пунктов — до 15%. Вслед за этим решением большинство коммерческих банков повысили проценты по краткосрочным кредитам и вкладам. Фактически это означает, что все они уверены в скором замедлении инфляции и возвращении денежно-кредитной политики в нейтральное русло. Например, немногим позднее, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что инфляция в конце октября и начале ноября уже начала замедляться.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Еще одной важной новостью октября стало завершение редомиляции «ВКонтакте» — 20 октября компания окончательно перерегистрировала свой бизнес с Британских Виргинских Островов в Калининградскую область, став в результате полностью российской компанией. С того же дня на Московской бирже стартовали торги локальными акциям VK — их котировки упали на 17% из-за продаж расписок на бумаги теми, кто купил их с дисконтом от 40% и более. Но в то же время на внебиржевом рынке начали расти котировки бумаг других российских компаний, планирующих переезд в Россию или уже запустивших эту процедуру.

Октябрь порадовал и частных инвесторов, ожидавших новых размещений от российских компаний технологического сектора. 13 октября свои акции в рамках IPO продала ИТ-компания ГК «Астра». Размещение прошло по верхней границе диапазона 300–333 рубля за бумагу, а рыночная капитализация компании в результате выхода на биржу составила 69,9 млрд рублей. Аналитики считают, что продолжающийся выход новых российских компаний на биржу повысит активность инвесторов и увеличит общие объемы торгов.

Валюта под подушкой — доллары и евро

В октябре российская валюта начала быстро укрепляться к иностранным, в результате чего портфель классических валют просел на 4,5%. Общая рублевая стоимость на конец октября — 223,9 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных. Это соответствует суммарной доходности в 12%.

Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что такая валютная динамика вызвана комплексом мер, принятых регулятором и властями страны. Помимо ключевой ставки укреплению рубля способствуют ограничения на вывод капитала для физлиц, а также ужесточение правил валютного контроля после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

По традиции динамика портфеля экзотических валют в целом повторила движение валют классических, однако снижение в нем по итогам октября оказалось более сдержанным. Составляющие его валюты в рублевом выражении суммарно просели на 3,27%. Общая стоимость портфеля на конец октября — 115,9 тыс. рублей на первоначально вложенные 200 тыс.

Существенный плюс такого портфеля в сравнении с классическим в том, что составляющие его валюты фактически выведены из-под риска новых санкций против России. При этом аналитики отмечают, что их курс к рублю будет и дальше зависеть от тех же факторов, что и в случае с долларами и евро. К тому же, что касается конкретно юаней и гонконгских долларов, у россиян есть возможность не просто покупать эти валюты на биржевых площадках, но и инвестировать их в иностранные акции и облигации российских компаний, номинированных в азиатских валютах.

Все как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Несмотря на очередное повышение ключевой ставки Банком России, которое обычно приводит к заметному снижению номинальной стоимости облигаций, заметного проседания в портфеле ОФЗ на этот раз не случилось. За месяц его стоимость сократилась на 1%, до 222,8 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных. Общая доходность за всё время инвестирования — 11,4%.

В «Финаме» отмечают, что такая динамика связана с общими ожиданиями рынка, который, по всей видимости, не верит в то, что высокая ключевая ставка на российском финансовом рынке сохранится надолго. Важно, что в портфеле произошло погашение выпуска облигаций 26215. Аналитики предлагают реинвестировать полученные средства в облигации выпуска 26226 со сроком погашения чуть менее трех лет.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Практически никак не отреагировали на очередное повышение ключевой ставки и долговые бумаги корпоративного сектора. Облигационный портфель из облигаций крупнейших российских компаний за месяц просел всего на 0,4%, несмотря на более высокие риски, чем в ОФЗ. Общая стоимость активов на конец октября — 235,1 тыс. рублей, а суммарная доходность за всё время — 17,5%.

Ситуация в корпоративном секторе — дополнительное подтверждение рыночного консенсуса, состоящего в том, что ключевая ставка скоро пойдет вниз. Хотя, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, до конца года может произойти еще одно повышение. Если оно случится, сентимент инвесторов может измениться.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Существенных изменений в портфеле акций крупнейших российских компаний в октябре не произошло. Его общая стоимость в рамках небольшой коррекции выросла на 1%. Общая стоимость активов — 233,8 тыс. рублей, а суммарная доходность за всё время — 16,9%.

Дивидендов по ценным бумагам из данного портфеля в октябре не было. Важно отметить, что на фоне укрепления рубля портфель из акций по своей рублевой стоимости обогнал портфель из классических валют на 10 тыс. рублей. Это доказывает, что в среднесрочной перспективе валюта — далеко не всегда самый доходный способ инвестиций, особенно если сама она никуда не вкладывается.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Впервые за девять месяцев непрерывного роста стоимость активов портфеля низколиквидных акций упала, причем сразу на 13,9%. Но его общая стоимость по-прежнему значительно обходит все остальные портфели — 536,7 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных. Суммарная доходность за все время — 168,4%.

В «Финаме» отмечают, что падение котировок является реализацией рисков, которые обычно закладываются инвесторами при принятии решений о покупке такого рода активов. В конце года будет необходимо провести его ребалансировку.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).