Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год

Внешний долг России сократился с 1 января 2023 года на $57 млрд. Об этом 19 января сообщил Банк России на своем сайте.

По оценке регулятора, внешний долг по состоянию на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, отмечает «Газета.Ru». За последний год он сократился на 15%.

16 декабря Всемирный банк сообщил, что по итогам 2022 года Индия стала единственной страной, перед которой у России выросла задолженность — $777 млн. Долг перед Южной Кореей сократился на 25%, до $209,8 млн, а перед Францией — в 1,8 раза, достигнув $177,8 млн.

При этом, как стало известно 15 декабря, по данным Всемирного банка, задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в прошлом году выросла на 8,7%, достигнув $28,9 млрд. По состоянию на конец 2022-го у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами.

В свою очередь, депутат Госдумы Артем Кирьянов отметил, что общая сумма задолженности других стран перед Россией, рост которой был отмечен в 2022 году, непринципиальна для бюджета РФ. С его слов, это демонстрация партнерам возможности взаимодействовать по кредитным линиям.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что частный внешний долг РФ сократился. По его словам, компании возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. Погашение идет даже с опережением графика, добавил он.