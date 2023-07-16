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Сила отдачи: Россия рекордно сократила внешний долг

Показатель побил исторический минимум, но может немного возрасти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Внешний долг России к 1 июля 2023 года снизился на 8,7% — до $347,7 млрд. Это минимальный показатель с 2006 года, снижение за январь–июнь 2023 года составило $33 млрд. Ранее по итогам 2022 года внешний долг сократился до минимального значения за последние 15 лет. В чем плюсы и минусы сокращения госдолга и как повлияют на ситуацию азиатские структуры — в материале «Известий».

Что означает снижение долга

В Банке России пояснили, что в значительной степени на такую динамику повлияли сокращение обязательств по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и выпуск замещающих облигаций. «Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг», — добавили в Центробанке РФ.

Как пояснил «Известиям» эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин, ограничения, введенные на оборот российских бондов, и начисление купонных выплат по ним вынуждают многих иностранцев прибегать к процедуре выкупа этих бумаг.

— Схема, по которой выплаты осуществляются в рублях на российские счета, многих не устроила. Например, ограничения распространяются не только на государственные облигации, но и на бумаги ряда частных компаний, — пояснил эксперт.

Графики на мониторах компьютера трейдера

Графики на мониторах компьютера трейдера

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Кроме того, по его словам, под действием санкций многие нерезиденты выходят из своих инвестиционных проектов в России. Артем Шахурин уверен, что само по себе снижение долговой нагрузки, несомненно, позитивный фактор. Хотя и до этого объем внешнего долга в целом и объем гособязательств в иностранной валюте в частности не был критичен для экономики и бюджета.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, сокращение внешнего долга означает, что западные правительства запретили своим банкам давать российским компаниям деньги в долг.

— На этом фоне за последний год мы видим постепенное закрытие тех кредитов, которые отечественные предприятия раньше брали в западных банках. Поэтому внешний долг РФ сейчас сокращается, — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

Сокращение внешнего долга означает, что западные правительства запретили своим банкам давать российским компаниям деньги в долг

Сокращение внешнего долга означает, что западные правительства запретили своим банкам давать российским компаниям деньги в долг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аналитик указывает, что в условиях конфронтации с Западом уменьшение внешнего долга значительно снижает возможность введения новых санкций и снижает валютные риски. При этом он опасается, что отрыв от финансовой системы Запада лишает отечественные компании важного источника финансирования своей производственной и операционной деятельности.

Его опасения не разделяет управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Нет таких денег, которые не хотели бы дать в долг: это выгодно. Инвестор любого масштаба понимает, что зарабатывать на долге — это самое простое: деньги работают сами по себе, — отмечает эксперт.

В чем плюсы, а в чем минусы

Снижение долговой нагрузки на государство и бизнес, особенно в иностранной валюте, означает повышение финансовой стабильности, уверен завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

С другой стороны, в определенной степени это ограничивает долгосрочное финансирование бизнеса за счет банков и иностранных компаний, что сказывается на развитии российского бизнеса и экономическом росте, — отмечает он.

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Основная сумма снижения приходится на еврооблигации и долговые инструменты прямых инвесторов, то есть финансирование иностранных корпораций. Отчасти хорошо, что зависимость от зарубежных корпораций уменьшается, но вместе с тем это ограничивает российский бизнес в получении «длинных» денег, поясняет эксперт.

Основная сумма снижения приходится на еврооблигации и долговые инструменты прямых инвесторов

Основная сумма снижения приходится на еврооблигации и долговые инструменты прямых инвесторов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Погашение долговых ценных бумаг российских компаний в 2023 году в условиях санкций осуществлялось преимущественно за счет выпуска замещающих облигаций. Благодаря этому задолженность бизнеса по еврооблигациям уменьшилась с $73,5 млрд в декабре 2022 года до $55,1 млрд на начало июля 2023 года, или на 25%, — приводит расчеты Александр Абрамов.

По государственным еврооблигациям Минфин России расплачивается путем перечисления соответствующих рублевых платежей на специальные счета нерезидентов, рассказал он.

— Долг органов госуправления в этом году снизился на $9,1 млрд — почти на 20%. В условиях санкций и ограничений на платежные переводы государство и российские компании как эмитенты делают всё возможное, чтобы не допускать дефолтов по своим внешним обязательствам, — подчеркнул эксперт.

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Азиатские структуры

По словам Александра Потавина, раньше российские компании брали деньги на свое развитие в западных банках, а теперь они такой возможности лишились, кредитные линии закрываются.

— Азиатские финансовые структуры еще не могут полноценно заместить западные в этом сегменте. По этой причине сейчас идет опережающее сокращение ранее взятых кредитных обязательств в иностранной валюте, — добавил Александр Потавин.

Артем Шахурин, в свою очередь, считает, что привлекать инвестиции и Минфину, и частным компаниям станет сложнее.

Привлекать инвестиции и Минфину, и частным компаниям станет сложнее

Привлекать инвестиции и Минфину, и частным компаниям станет сложнее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Вероятно, это вынудит более активно заимствовать на внутреннем рынке и пытаться привлекать инвесторов в дружественных странах. Причем не факт, что обслуживание этих новых долгов будет обходиться дешевле, — добавил он.

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Екатерина Косарева уверена, что сотрудничество с азиатскими банками очень перспективно, но всегда стоит помнить о том, что, в частности, китайцы никогда «своего не упустят».

— Мы всегда предупреждаем наших клиентов о том, что китайские партнеры, с одной стороны, стабильные и на них можно положиться, но, с другой стороны, с ними всегда нужно быть начеку. Проверяйте условия, внимательно читайте в договоре мелкий шрифт, — предупреждает Екатерина Косарева.

А что у США

Государственный долг США растет под влиянием довольно мягкой бюджетной политики, которая была направлена на субсидирование граждан и бизнеса. После ковида государство поддерживает значительным образом американский бизнес, повышает военные расходы, социальные выплаты и т.д., рассказал Александр Абрамов из РАНХиГС.

Отношение государственного долга США к ВВП и объемам доходов бюджета, несомненно, многократно хуже, чем у России, считает Артем Шахурин.

США привлечь новые заимствования по-прежнему проще, так как всё в долларах, а обслуживание обходится дешевле

США привлечь новые заимствования по-прежнему проще, так как всё в долларах, а обслуживание обходится дешевле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но им привлечь новые заимствования по-прежнему проще, так как всё в долларах, а обслуживание обходится дешевле. Тем не менее ситуация тут изменяется: часть стран, опасаясь американского самоуправства, выводит деньги с американского долгового рынка, в то же время поддержание высокой ставки рефинансирования для борьбы с инфляцией удорожает обслуживание долгов. Однако до массового бегства из американских долгов еще далеко, — отметил аналитик.

Он добавил, что крупнейшим держателем американских облигаций после сокращения вложений Китаем стала Япония. Параллельно с этим доходность по европейскому долгу всё меньше соответствует его надежности, так что выбор у инвесторов в мире сужается, резюмировал собеседник издания.

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