В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

Общая сумма задолженности других стран перед Россией, рост которой был отмечен в 2022 году, непринципиальна для российского бюджета. Такое мнение депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов высказал в пятницу, 15 декабря.

«Надо понимать, что те суммы, о которых идет речь, непринципиальны для Российской Федерации. Наши финансовые отношения — это отношения больше политические», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, в данном случае речь идет о «достаточно реалистичном финансово-политическом подходе к международным связям России». Это демонстрация партнерам возможности взаимодействовать в том числе по кредитным линиям.

«Думаю, что, беря на себя функции в международной политике — а сегодня это очень серьезная история для России, — конечно, надо брать на себя и форматы поддержки стран, которые могут быть нам объективно полезны на международной арене, в международных организациях, в том числе в формате ООН», — подчеркнул Кирьянов.

Ранее в этот день сообщалось, что, по данным Всемирного банка, задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в прошлом году выросла на 8,7%, достигнув при этом $28,9 млрд, сообщает телеканал «360». При этом по состоянию на конец 2022-го у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами.

Непогашенные долги перед Россией имели 37 государств. Лидером среди этих стран стала Белоруссия с задолженностью в $8,24 млрд. За ней следуют Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд) и Вьетнам ($1,39 млрд), передает RT.

При этом банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле, уточняет НСН.