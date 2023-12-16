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Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

РИА Новости: Россия увеличила внешний долг перед Индией в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Индия стала единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, следует 16 декабря из анализа «РИА Новости» данных Всемирного банка.

Так, в прошлом году у РФ было три кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией: за год она возросла на четверть, до $777 млн.

Между тем долг перед Южной Кореей сократился на 25%, до $209,8 млн, что является минимум с 1992 года, а перед Францией — в 1,8 раза, до $177,8 млн.

Как отмечается, около 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. В 2022 году эта доля сократилась на 32% — до $67,9 млрд. При этом основная часть долговых обязательств приходится на институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За прошлый год этот долг сократился на 17%, до $307 млрд.

В 2022 году внешний долг России составил $376,1 млрд, уменьшившись на 20%. Темпы снижения стали рекордными за всю современную историю.

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При этом 15 декабря, по данным Всемирного банка, задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в прошлом году выросла на 8,7%, достигнув $28,9 млрд. По состоянию на конец 2022-го у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что частный внешний долг РФ сократился. По его словам, компании возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. Погашение идет даже с опережением графика, добавил он.

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