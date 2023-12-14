Путин заявил о росте реальных зарплат в России на 8%

Уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Реальная зарплата вырастет на около 8% за вычетом инфляции. Понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, но где-то на 5%», — сказал он.

Путин отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%.

«Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», — добавил президент.

Он также упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%.

«Сократился частный внешний долг. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях, с $337 млрд до $297 млрд. Погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика», — сказал Путин.

Глава государства также заявил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.

5 декабря стало известно, что в России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату 1 млн рублей в месяц и более. Это на 43% больше, чем в 2021-м.