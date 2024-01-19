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Дело возбудили после удара подростка током при настройке гитары в Воронеже

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Фото: Global Look Press/Frank Röder/imageBROKER.com
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В Воронеже уголовное дело возбудили после того, как 13-летнего подростка ударило током во время настройки электрогитары в музыкальной студии. Об этом сообщили в пятницу, 19 января, в СУ Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время пострадавший находится в больнице и проходит лечение, передает RT.

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Подросток пострадал в результате удара током 17 января, сообщает телеканал «360».

В тот день в ряде СМИ появилась информация о том, что в медицинское учреждение города доставили 13-летнего подростка, которого ударило током, когда он настраивал музыкальный инструмент в студии на Комиссаржевской улице. Сообщалось, что сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а только «обработали рану на руке подростка и выставили его на улицу». Оставшиеся на занятии дети продолжили репетицию на том же оборудовании.

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