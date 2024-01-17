В Воронеже подростка ударило током во время настройки гитары в студии
В Воронеже подросток пострадал в результате удара током при настройке гитары в музыкальной студии, по факту инцидента начата проверка. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Воронежской области в среду, 17 января.
«В Воронеже организована проверка сведений в СМИ о доставлении в медицинское учреждение подростка, пострадавшего от удара током», — указано в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, в этот день в ряде СМИ появилась информация о том, что в медицинское учреждение города доставили 13-летнего подростка, которого ударило током, когда он настраивал электрогитару в музыкальной студии, расположенной на Комиссаржевской улице.
При этом, по данным СМИ, сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а лишь «обработали рану на руке подростка и выставили его на улицу». Оставшиеся на занятии дети продолжили репетицию на том же оборудовании.
В ходе проверки следователи выполнят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, содержащихся в публикациях, добавили в ведомстве.
В конце декабря сообщалось, что в Москве елочная гирлянда ударила током двухлетнюю девочку, ребенок был госпитализирован. Как уточнялось, девочка находилась в комнате с мамой и схватилась за гирлянду рукой. По факту случившегося правоохранители начали проверку.