Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Экономика
Российские рыбаки в 2023 году добыли более 5 млн т рыбы
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Спорт
Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Политика
Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions

В Воронеже подростка ударило током во время настройки гитары в студии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже подросток пострадал в результате удара током при настройке гитары в музыкальной студии, по факту инцидента начата проверка. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Воронежской области в среду, 17 января.

«В Воронеже организована проверка сведений в СМИ о доставлении в медицинское учреждение подростка, пострадавшего от удара током», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, в этот день в ряде СМИ появилась информация о том, что в медицинское учреждение города доставили 13-летнего подростка, которого ударило током, когда он настраивал электрогитару в музыкальной студии, расположенной на Комиссаржевской улице.

При этом, по данным СМИ, сотрудники студии не вызвали скорую помощь, а лишь «обработали рану на руке подростка и выставили его на улицу». Оставшиеся на занятии дети продолжили репетицию на том же оборудовании.

В ходе проверки следователи выполнят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, содержащихся в публикациях, добавили в ведомстве.

Электрический рок: как справиться с пожарами из-за неисправной проводки
Большинство пожаров в России происходит из-за неисправного электрооборудования

В конце декабря сообщалось, что в Москве елочная гирлянда ударила током двухлетнюю девочку, ребенок был госпитализирован. Как уточнялось, девочка находилась в комнате с мамой и схватилась за гирлянду рукой. По факту случившегося правоохранители начали проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024