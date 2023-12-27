В Москве двухлетнего ребенка ударила током елочная гирлянда

Двухлетнюю девочку ударила током елочная гирлянда, ребенок находится в больнице, сообщил 27 декабря источник «Известий».

Инцидент произошел 26 декабря на западе Москвы. Девочка находилась в комнате с мамой и схватилась рукой за гирлянду на новогодней елке, в результате чего получила серьезный удар током.

По данному факту правоохранители начали проверку. По словам источника, семья является благополучной.

Ранее, 15 декабря, в Красноуфимске Свердловской области младенец погиб из-за поражения электрическим током от новогодней гирлянды. Предварительно, ребенок находился в комнате один. Он потянул провод, подключенный к электросети, и в результате полученной травмы погиб.