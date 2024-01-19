Американист усомнилась во вступлении США в большую войну на Ближнем Востоке

Ситуация с ударами США по йеменским хуситам в Красном море будет продолжатся, однако Вашингтон не решится вступать в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом «Известиям» 19 января заявил старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Ситуация с ударами США по хуситам, безусловно, будет продолжаться до той поры, пока под угрозой находятся морские торговые суда. На современном этапе я думаю, что Штаты не решатся на какую-то наземную операцию. По таким операциям сложно принимаются решения в Вашингтоне, для них это большие риски», — объяснила эксперт.

Однако она допустила расширение конфликта до глобальных масштабов только в случае, если Иран пойдет по такому пути.

«При этом можно ожидать постепенного разрастания конфликта, но не полномасштабной войны с участием Ирана», — отметила Богуславская.

Накануне президент США Джо Байден заявил журналистам, что США продолжат наносить ответные удары по хуситам в Йемене, если атаки на торговые суда в Красном море не прекратятся.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.