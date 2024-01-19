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Экономист оценил последствия возможного лишения Британии права рыбачить в водах РФ

Чирков: последствия лишения Британии права рыбачить в водах РФ будут негативными
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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В случае если Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, последствия для британской стороны будут негативные, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 19 января.

«Для Великобритании последствия будут негативные. Дело в том, что Великобритания, как островное государство всегда испытывает недостаток в природных ресурсах», — отметил экономист.

Эксперт объяснил, что для таких относительно небольших по площади государств критически важно иметь возможность использовать ресурсы, как можно больше по площади, как можно больше по разнообразию. Поэтому для страны лишение права рыбачить в Баренцевом море будет нести негативный характер.

«Но, когда присутствует такое серьезное геополитическое обострение, когда подрываются основы международного права в самых разных областях, видимо, по-другому не бывает. С моей точки зрения, если западные страны не настроены конструктивно в отношении конфликта на Украине, в отношении других конфликтов, то и сотрудничество по более приземленным вопросам также не в приоритете у обеих стран. Поэтому последствия для Великобритании вполне закономерны», — заключил Чирков.

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Накануне сообщалось, что Россия готова прервать соглашение с Великобританией, которое допускает, что суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз внесли в правительство. Источник в кабмине сообщил «Известиям», что правительство поддержало проект. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уточнил, что в результате последствия коснутся только второй стороны соглашения — Великобритании. Соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов также рассказал, что никаких рисков вследствие денонсации соглашения для РФ не будет, так как она реализует свое право на расторжение этого договора.

При этом газета The Daily Mail написала, что из-за возможного запрета на вылов рыбы британцы рискуют остаться без национального блюда Fish & Сhips (рыба в кляре и картофель фри).

Ряд стран, в том числе и Великобритания, усилили санкционное давление на Россию в 2022 году в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса.

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