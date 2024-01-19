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Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы

DM: запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев блюда фиш-энд-чипс
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Британцы рискуют остаться без национального блюда Fish&Сhips (рыба в кларе и картофель фри) из-за возможного решения России о запрете на вылов рыбы британскими судами в Баренцевом море. Об этом 18 января пишет газета The Daily Mail.

«Одно из любимых блюд британцев (Fish&Сhips. — Ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в материале.

По данным газеты, компании Великобритании в большом количестве вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, которые, как правило, являются главными ингредиентами Fish&Сhips. Только за прошлый год в Баренцевом море было добыто более 566 тыс. т трески, пишет «Газета.Ru».

В публикации отмечается, что решение Москвы по денонсации соглашения стало ответом на санкции Лондона.

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18 января стало известно, что Россия готова прервать соглашение с Великобританией, согласно которому суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство, которое, в свою очередь, поддержало его. Как подчеркивалось в правительственных документах, денонсация не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ.

Лондон ввел рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем многократно расширял их. По состоянию на конец декабря, в санкционном списке числились около 1,8 тыс. физических лиц из России.

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