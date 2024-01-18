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Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Россия готова прервать соглашение с Великобританией, согласно которому суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Это следует из бумаг к Комиссии по законопроектной деятельности кабмина, она состоялась в минувший понедельник. «Известия» ознакомились с этими документами. Правительство поддержало проект, отметил источник в кабмине.

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Правительства СССР, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заключили соглашение в мае 1956 года. Согласно документу, Британия получила право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев, плюс — на островах. В этих водах суда могли свободно находиться и становиться на якорь. Это соглашение заключили сроком на пять лет при возможности постоянного продления на аналогичный период. Документ предусматривает, что договоренность остается в силе, пока одна из сторон не разорвет ее.

«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», подчеркивается в бумагах правительства. В них также отмечается, что такой шаг российские власти готовы сделать после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В частности, это государство ввело дополнительный тариф в 35% на ввоз в страну некоторых российских товаров. Это сделали, чтобы «нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании», отмечалось в заявлении руководства этого государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Смотали удочки: Россия лишит Великобританию права рыбачить в Баренцевом море

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