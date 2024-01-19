Великобритания провела испытания лазерного оружия

Министерство обороны Великобритании провело испытания лазерной пушки DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии. Об этом сказано 19 января в сообщении на сайте правительства.

Дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие может поражать любую видимую цель со скоростью света. Заявленная точность — попадание в монету с расстояния в километр.

Отмечается, что стрельба в течение 10 секунд по стоимости эквивалентна использованию обычного обогревателя в течение часа. Стоимость эксплуатации лазера составляет менее 10 фунтов стерлингов ($12,68) за выстрел.

«Этот этап продемонстрировал способность поражать воздушные цели на соответствующих дальностях и стал важным шагом на пути внедрения этой технологии на вооружение. Армия и Королевский флот рассматривают возможность использования этой технологии в качестве части своих будущих средств противовоздушной обороны», — говорится в заявлении.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что этот вид оружия способен произвести революцию в боевом пространстве, снизив потребность в дорогостоящих боеприпасах и уменьшив риск сопутствующего ущерба.

Британская газета The Sun сообщила, что во время испытаний пушка стреляла по беспилотникам. Оружие предназначено для сбивания ракет, самолетов, дронов и даже спутников с «высокой точностью», однако его разработка отстает от графика на пять лет и обошлась уже более чем в 140 млн фунтов стерлингов ($177 млн).

Газета отмечает, что главной задачей было создание пушки, которая не разрушится от сверхгорячего лазера. Специалисты также опасались, что лазер имеет потенциально неограниченный радиус действия, поэтому при выстреле может поразить самолеты, спутники или космический мусор, но Шаппс высоко оценил его способность снизить риск сопутствующего ущерба.

Разработкой DragonFire занимается Оборонная научно-техническая лаборатория (Dstl) Министерства обороны Великобритании совместно с промышленными партнерами: разработчиком и производителем ракетных систем MBDA, Leonardo и оборонной компанией QinetiQ.

Ранее, 10 января, «Известия» написали, что Минобороны России утвердило технические требования к системам противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения. Кроме ракет теперь они будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников и системами радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) придут на смену проверенным и хорошо себя показавшим «Торам» и «Стрелам-10».