Эксперт объяснил наличие лазерных систем у перспективных зенитных комплексов

Минобороны России утвердило технические требования к системам ПВО нового поколения, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Кроме ракет теперь они будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников и системами радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) придут на смену проверенным и хорошо себя показавшим «Торам» и «Стрелам-10».

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) следующего поколения, помимо ракетного вооружения, получат лазеры для подавления оптики БПЛА и элементы радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ смогут не только прикрывать ЗРК от высокоточного оружия, но и быть средством активного нападения — подавлять радиолокаторы, навигационные системы и системы связи летательных аппаратов и БПЛА.

По мере развития беспилотников и их массового появления на поле боя войска ПВО столкнулись с определенной проблемой: на то, чтобы сбить дешевый дрон стоимостью в пару сотен долларов, расходуется зенитная ракета, цена которой на несколько порядков больше. Что делает ее применение если не бессмысленным, то малоэффективным. Поэтому у перспективных зенитных комплексов будут лазерные системы для поражения таких целей, рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев.

«Об обновлении требований к системам ПВО речь идет уже давно. Это входит в стратегию развития войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Средства радиоэлектронной борьбы будут сбивать с курса летательные аппараты противника, вводить их в заблуждение, чтобы они не достигали поставленных целей», — пояснил он.

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Лазерный пристрел: перспективные ЗРК получат новые системы защиты