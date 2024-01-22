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Что такое хоррор-шоу: качество игрушек определит ГОСТ и экспертиза психологов

Зачем был создан соответствующий стандарт и что он будет определять
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек: ГОСТ, который позволит это делать, подготовило Роскачество. Организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. Среди них продукция, содержащая нецензурную брань, а также вызывающая страх и ужас. В Госдуме отметили: в законе уже предусмотрено, что производители должны проводить такую экспертизу, но пока в РФ нет стандарта о том, как именно это делать.

Стандарт качества

В документе, с которым ознакомились «Известия», авторы раскрывают критерии классификации игр, игрушек и игровых сооружений. Таким образом, продукцию можно будет определять как безопасную для психики детей, а также маркировать ее по возрасту в зависимости от типа товара.

Прежде всего Роскачество выделило признаки игрушек, способных причинить вред здоровью и развитию малышей, всего их 13. Среди них продукция, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, а также та, которая может вызвать желание употребить наркотические вещества. Плюс игрушки, оправдывающие допустимость насилия либо содержащие изображения сексуального насилия, а также изготовленные иностранным агентом.

игрушки
Фото: Global look Press/Komsomolskaya Pravda

В продажу не должны попадать те игрушки, которые изображают жестокость, насилие, вызывают страх и ужас, представляют половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержат бранные слова. Далее автор стандарта определил признаки безопасной для детей продукции в зависимости от возраста ребенка. В этой части ГОСТа есть четыре ориентира: игрушки, которые направлены на детей до шести лет, достигших этого возраста, а также 12 и 16 лет.

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В целом игрушки для всех возрастов не должны побуждать к антиобщественным действиям, пробуждать интерес к сексу, а также не вызывать ужаса и паники и придерживаться концепции торжества добра над злом.

Сейчас на рынке отсутствуют критерии, которые позволяют определить игрушку как безопасную для здоровья ребенка, пояснили «Известиям» в Роскачестве. Поэтому недобросовестные производители могут выходить на рынок с несоответствующими духовному и нравственному воспитанию будущего поколения товарами, добавили там.

швейный цех
Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова

— Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например детские сады и другие учебно-методические организации, — для закупок детских товаров. Ведь стандарт позволит классифицировать игрушки по возрасту. То есть ГОСТ поможет российским производителям получить конкурентное преимущество при государственном заказе на поставку в детские учреждения, — заметили в организации.

Организация уже запустила исследование куклы Барби и их аналогов с учетом предлагаемых подходов к проведению экспертизы, вскоре Роскачество обнародует его результаты. Ранее специалисты уже изучали таким образом Хагги-Вагги: большинство детей не испугались этой игрушки и не вели себя агрессивно с ней. В игре Хагги-Вагги использовалась как игрушка-обнимашка.

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Цена вопроса

Первый зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила «Известиям», что закон «Об основных гарантиях прав ребенка» уже обязал производителей игрушек проходить психолого-педагогическую экспертизу. Но так как сейчас нет порядка ее проведения, бизнес не может реализовать это требование, пояснила депутат. Она подчеркнула, что родители массово обращаются в Госдуму с просьбами определить регулирование в этой сфере: часть современных игрушек вызывает у них опасения.

игрушки
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Мы уже готовим законопроект, который обяжет изготовителей указывать на игрушках возраст ребенка. Для этого компаниям понадобится проходить экспертизу по представленному Роскачеством ГОСТу, — рассказала она. — Сейчас подобная экспертиза стоит от 5 тыс. до 1 млн рублей. Наша задача — стандартизировать ее проведение таким образом, чтобы ее стоимость приближалась к нижней границе, а игрушки на практике не подорожали.

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В конце 90-х в стране уже была практика проведения психолого-педагогической экспертизы, этот опыт показал, что даже если проводить ее в течение 15 мин, на анализ всех игрушек рынка понадобится 75 лет, отметила «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По ее словам, позже власти второй раз попытались организовать такую экспертизу. Так, например, более поздний опыт Минздрава показал, что оценивать следует не саму продукцию, а ту игру, в которую ребенок с ней играет, в противном случае выводы не информативны. Но все испытания на детях в мире запрещены, в том числе поэтому невозможно зафиксировать, насколько вреден товар.

игрушки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Оценить ГОСТ в текущей редакции сложно, потому что авторы не предоставили методику проведения таких испытаний, также пока остается неясным, кто конкретно должен их проводить, — сказала она.

Введение психолого-педагогической экспертизы для детской продукции обоснованно, уверен глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. При этом наряду с игрушками в фокус должен попадать различный цифровой контент — игры, ролики, литература, которые широко востребованы у детей и родителей, добавил он.

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Действующее законодательство предусмотрело, что информационная продукция, распространяемая иноагентами, подлежит обязательной маркировке, чтобы ограничить ее негативное влияние. «Поэтому вполне логичным выглядит введение ограничений и на материальную продукцию, производимую иноагентами, особенно для такой чувствительной категории потребителей, как дети», — добавил эксперт.

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