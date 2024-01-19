Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию положений концепции внешней политики РФ
Мир
Политолог объяснил отказ Минобороны Германии увеличить помощь Украине
Мир
В Кремле указали на отсутствие оснований для возобновления зерновой сделки
Мир
Глава МО Белоруссии назвал условие возобновления диалога с НАТО
Мир
В Кремле рассказали о большой очереди желающих сотрудничать с БРИКС
Армия
Росгвардия впервые применила комплекс подавления БПЛА «Выжигатель» в зоне СВО
Общество
Песков не стал называть протесты в Башкирии массовыми
Политика
Путину доверяют 79% россиян
Общество
В Кремле заявили о стабильном уровне доверия к Путину у россиян
Общество
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
Политика
В Госдуме заявили о поддержке Украины лидерами ЕС только на словах
Мир
В Грузии потребовали извинений от Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили
Авто
АвтоВАЗ раскрыл среднюю зарплату сотрудников
Политика
В Совфеде указали на понимание западными элитами необходимости диалога с РФ
Политика
Американский экс-разведчик Риттер назвал США плохим другом Украины

Знаменитую пачку Кэрри Брэдшоу продали на аукционе за $52 тыс.

0
Фото: HBO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитая белая пачка, в которой была героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу появлялась в заставке сериала «Секс в большом городе», была продана на аукционе за $52 тыс. (4,6 млн рублей). Об этом в пятницу, 19 января, сообщил Sky News.

«Устрично-белая юбка-пачка из тюля в три яруса с атласным поясом была продана аукционерами Julien's», — сообщил NBC News, американский партнер Sky News.

Конкретная дата продажи не была названа, по сообщению телеканала, покупка состоялась «недавно».

Проданная на аукционе юбка — одна из пяти оригинальных, использованных для начальных титров сериала. Паркер, как сообщается, до сих пор хранит у себя одну из них.

Юбка-пачка стала символом изысканного и эксцентричного стиля героини. Примечательно, что художница по костюмам сериала Патриция Филд купила ее всего за $5, заметив ее в корзине уцененных товаров в одном из магазинов Манхэттена.

Предмет одежды также появляется в одноименном фильме, когда Кэрри наводит порядок в своем шкафу и устраивает дефиле для друзей из своих прошлых образов из Нью-Йорка.

Рубль сбережет: первая монета Анны Иоанновны и балалайка Марка Нопфлера
Самые яркие аукционные лоты января

Ранее, в декабре 2023 года, платье принцессы Дианы ушло с молотка за $1,1 млн, что стало рекордом среди объектов моды. Черное бархатное платье длиной «балерина» было продано на аукционе Julien’s в 11 раз дороже расчетной цены. В середине сентября за ту же цену с молотка за $1,1 млн ушел свитер принцессы Дианы с овечками.

В январе платье принцессы Дианы на аукционе продали за $604,8 тыс. Оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х. В этом платье, созданном Виктором Эдельштейном, принцесса запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосессии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024