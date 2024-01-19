Знаменитую пачку Кэрри Брэдшоу продали на аукционе за $52 тыс.

Знаменитая белая пачка, в которой была героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу появлялась в заставке сериала «Секс в большом городе», была продана на аукционе за $52 тыс. (4,6 млн рублей). Об этом в пятницу, 19 января, сообщил Sky News.

«Устрично-белая юбка-пачка из тюля в три яруса с атласным поясом была продана аукционерами Julien's», — сообщил NBC News, американский партнер Sky News.

Конкретная дата продажи не была названа, по сообщению телеканала, покупка состоялась «недавно».

Проданная на аукционе юбка — одна из пяти оригинальных, использованных для начальных титров сериала. Паркер, как сообщается, до сих пор хранит у себя одну из них.

Юбка-пачка стала символом изысканного и эксцентричного стиля героини. Примечательно, что художница по костюмам сериала Патриция Филд купила ее всего за $5, заметив ее в корзине уцененных товаров в одном из магазинов Манхэттена.

Предмет одежды также появляется в одноименном фильме, когда Кэрри наводит порядок в своем шкафу и устраивает дефиле для друзей из своих прошлых образов из Нью-Йорка.

Ранее, в декабре 2023 года, платье принцессы Дианы ушло с молотка за $1,1 млн, что стало рекордом среди объектов моды. Черное бархатное платье длиной «балерина» было продано на аукционе Julien’s в 11 раз дороже расчетной цены. В середине сентября за ту же цену с молотка за $1,1 млн ушел свитер принцессы Дианы с овечками.

В январе платье принцессы Дианы на аукционе продали за $604,8 тыс. Оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х. В этом платье, созданном Виктором Эдельштейном, принцесса запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосессии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.