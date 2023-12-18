Платье принцессы Дианы продано за рекордные $1,1 млн

Платье принцессы Дианы ушло с молотка за $1,1 млн, что стало рекордом среди объектов моды. Об этом 18 декабря сообщает издание The Standart.

«Платье, которое носила принцесса Диана в 1985 году, побило новый рекорд моды, уйдя с молотка в Голливуде в 11 раз дороже расчетной цены».

Черное бархатное платье длиной «балерина» было продано на аукционе Julien’s за $1,1 млн. Его принцесса носила его в 1985 году во время королевского турне по Италии с нынешним королем Великобритании Карлом III, а затем снова в Ванкуверском симфоническом оркестре в 1986 году.

Таким образом, платье от Жака Азагури стало рекордсменом, как самое дорогое платье Дианы, проданное на аукционе.

Платье принцессы украшено металлическими звездами, вышитыми командой дизайнеров Jacques Azagury. Ткань для наряда выбирал Якоб Шлефер, основатель одноименной компании по продаже модного текстиля. Синяя юбка напоминает балетную пачку и отдает дань уважения Английскому национальному балету, а также подчеркивает любовь Дианы к танцам.

Помимо этого, принцесса носила еще несколько вещей модельера Азагури, им было создано платье Дианы для свадьбы в 1981 году.

До этого рекорд принадлежал бархатному платью от Виктора Эдельштейна, оно было продано на аукционе в январе этого года за $604 тыс.

В середине сентября с молотка за $1,1 млн ушел свитер принцессы Дианы с овечками. Аукционный дом считал, что джемпер будет продан за $50–80 тыс., однако конечная цена превысила ожидаемую сумму в 14 раз.

В январе платье принцессы Дианы на аукционе продали за $604,8 тыс. Оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х. В этом платье, созданном Виктором Эдельштейном, принцесса запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосессии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года в Париже.