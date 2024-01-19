Эксперт указал на желание НАТО воевать за Арктику с помощью Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция — это отработанный заранее проект, который содержит в себе необходимость воевать за Арктику, заявил 19 января в разговоре с «Известиями» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Финляндия и Швеция — это проект, который был отработан заранее, и он в себе содержит более стратегические направления. Они сопряжены с необходимостью воевать в арктических широтах за Арктику», — сказал он.

Он отметил, что втягивание Финляндии в НАТО в качестве 31-й страны альянса и подтягивание Швеции как 32-й страны обостряет ситуацию.

7 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны быть готовыми к войне. Он пояснил, что его призыв означает, что на фоне ситуации на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной.

Позднее, 12 января, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что власти США провоцируют военный конфликт Финляндии с Россией, размещая американские войска на финской территории.

Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны в середине декабря. Согласно документу, американские войска среди прочего получат доступ к 15 военным базам на финской территории.

Президент России Владимир Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО. Заявление американского лидера Джо Байдена об этом он назвал фигурой речи. Он также указал на то, что все споры между Россией и Финляндией были давно решены, и проблем в отношениях двух стран не было, однако со вступлением Хельсинки в НАТО они появятся.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.