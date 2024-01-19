Путину доверяют 79% россиян
Президенту России Владимиру Путина доверяют 79%. Об этом 19 января сообщил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
Опрос был проведен с 12 по 14 января среди 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Помимо этого 81% опрошенных заявили, что скорее хорошо оценивают работу Путина на его посту.
До этого, 29 декабря, ФОМ сообщил, что Путину доверяют 79% опрошенных россиян, а 80% одобряют его деятельность. Опрос проводился 22–24 декабря. Отмечалось, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.
До этого, 21 декабря, сообщалось, что Путин стал политиком года по мнению 55% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 21% отметил Михаила Мишустина, а 16% — Сергея Лаврова.
15 декабря ВЦИОМ также поделился результатами опроса граждан России, согласно которым уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%.