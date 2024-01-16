Чрезвычайный посыл: Путин — о придурках, предателях и правильных приоритетах

Россию невозможно победить, поскольку уважение друг к другу и к Родине — в крови народа, заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований 16 января. Уровень сплоченности российского общества и укрепление отечественной экономики стали полной неожиданностью для противника, который сам отказался от переговоров с Москвой. И если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем русле, то украинской государственности может быть нанесен серьезный удар. Что волнует местных чиновников и как Владимир Путин впервые прокомментировал резонансную «голую» вечеринку в Москве — в материале «Известий».

«У вас самая сложная работа»

Тысячи представителей местной власти из всех регионов России 16 января приехали на одну из главных концертных подмосковных площадок Live Арена, где в этот день ожидали Владимира Путина. 16 января здесь прошло вручение всероссийской муниципальной премии «Служение», которая впервые присваивается выдающимся представителям местной власти.

Главный зал концертно-зрелищного центра вмещает до 11 тыс. человек, и в этот день там почти не было свободных мест. Пока участники ожидали начала мероприятия и выступления главы государства, они охотно знакомились с площадкой и пытались запечатлеть свое участие в событии такого масштаба. Для этого они наперебой просили всех журналистов, которые также находились в зале, сделать им памятный кадр.

Президент РФ Владимир Путин награждает главу сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнару Сафину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На концерте прозвучали имена победителей. А ближе к вечеру лично вручить награду в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» за особый вклад в служение людям приехал и Владимир Путин. Получила ее глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.

— У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, а это всегда самая ответственная часть нашей общей работы. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей — за всю страну, — подчеркнул глава государства.

После награждения президент со сцены обратился к тысячам глав муниципалитетов. Он тепло отозвался об их работе и миссии для страны в целом. Преображение России начинается именно со стремления внести вклад в развитие отдельного города, поселка, района, сказал Владимир Путин, вспомнив песню — «С чего начинается Родина». К слову, в этот день в России учредили новое почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Президент напомнил, что в муниципальной сфере России работает порядка 4,5 млн человек.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS/Sputnik/Gavriil Grigorov

«Предатели никогда вдолгую не побеждают»

Отдельно глава государства на примере спецоперации отметил преданность муниципальных работников — поскольку они «не отсиживаются в своих кабинетах», а разделяют судьбу Родины, помогая бойцам и их семьям. Стойкость и самоотверженность проявляют и чиновники приграничных регионов, а представителей местной власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Владимир Путин и вовсе называл «стальными» людьми, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить.

— Цели у всех муниципальных округов — улучшение жизни населения, но у нас условия их выполнения отличаются, — сказал «Известиям» глава Нижнесерогозского муниципального округа Херсонской области Владислав Никитенко. — В первую очередь решаем задачи, связанные с социальной сферой. Бытовые вопросы остаются открытыми, так как на территориях более 30 лет не ступала нога человека. Безвластие, бесхозяйственность привели к тому, что коммунальная и социальная сферы находятся в ужасном состоянии, поэтому мы над этим сейчас работаем.

По словам Владимира Путина, в новые регионы уже направили порядка 1,77 трлн рублей.

После вручения премии глава государства лично пообщался с представителями ряда муниципалитетов, значительное количество времени собеседники посвятили обсуждению ситуации на Украине. Президент вновь назвал варварством теракты ВСУ против мирных жителей России. «Одна из главных задач ударов подобного рода, это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров опять же от полного провала так называемого контрнаступления. Полного и абсолютного», — подчеркнул Путин. Атаки не носят никакого военного смысла, но Киев так показывает своим спонсорам, что он якобы способен как-то отвечать на действия Москвы. РФ же наносит точечные удары по военным объектам, подчеркнул глава государства.

Последствия обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ Фото: REUTERS/Stringer

Инициатива в зоне СВО по-прежнему полностью находится у российских военных. Владимир Путин предупредил: если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем русле, «украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». Националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и это привело к сегодняшним событиям. Но тот, кто предал традиции своего народа, заранее проиграл, заявил президент.

— Предатели никогда вдолгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет, — подчеркнул Владимир Путин.

При этом, если бы Украина не отказалась от переговоров, СВО бы давно закончилась, добавил президент. Москва же неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент отметил, что это решение Украины лишний раз указывает, что они «несамостоятельные люди».

— Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: «Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности». Ну, придурки, нет?!», — возмутился Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства, кроме того, заявил: победить россиян невозможно, поскольку уважение друг к другу и к Родине — в крови народа, а противники РФ не ожидали, что в ответ на новые вызовы российское общество сплотится. К примеру, все больше граждан России, которые когда-то уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно. При этом укрепляется и экономика: по прогнозу президента, страна соберет 143-147 млн т урожая. «Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим», — сказал он.

— Так называемая «формула мира», о которой говорят на Западе и на Украине, — это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса, — сказал президент.

«Формула мира» требует отвода российских ВС на границы 1991 года, обеспечения Украине евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений». Требования Киева в Москве называют полностью оторванными от реальности.

Затронул Владимир Путин и действия властей стран Прибалтики в отношении русского населения, в том числе депортацию россиян из Латвии из-за несдачи экзамена на владение латышским языком.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

— То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, — это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны, — сказал президент.

«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях»

Чиновники открыто рассказали президенту и о конкретных проблемах на местах: среди главных — нехватка кадров. Владимир Путин посчитал, что к работе в муниципалитетах стоит привлекать участников спецоперации, поскольку у них «правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты». Следом президент неожиданно для всех противопоставил вернувшимся бойцам тех, кто «прыгает без штанов на каких-нибудь мероприятиях». Очевидно, глава государства подразумевал резонансную вечеринку в одном из столичных клубов в конце декабря.

— Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие, — сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что, если такие люди хотят работать в муниципалитетах, «конечно, их нужно привлекать». Также важно интегрировать в работу и молодежь, поскольку она лучше чувствует свое поколение и тоньше может реагировать на запросы общества, считает он. При этом все программы подготовки кадров должны быть доступны в новых регионах страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На встрече также прозвучали хорошие новости для местной власти. К примеру, Владимир Путин пообещал изучить возможность введения дополнительной поддержки муниципальных служащих и намекнул органам прокуратуры меньше «хватать и не пущать» местных чиновников, а расширять практику профилактических мер. На местах также будут продлены такие востребованные программы, как льготное ипотечное кредитование на селе и «Школьный автобус». Нововведения касались и вопросов федерального масштаба, чиновники попросили продлить выставку «Россия» на ВДНХ, и президент согласился, что есть смысл продолжить ее работу хотя бы на летний период.