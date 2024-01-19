Врач рассказала о пользе растительного белка для организма

Белок — основной материал для формирования клеток. Он содержится не только в мясе, яйцах, твороге, но и в продуктах растительного происхождения — бобовых и злаковых. Врач-гастроэнтеролог Эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, 19 января рассказала «Известиям», в чем различие между животными и растительными белками, и какие из них полезней.

Врач отметила, что организм не хранит и не вырабатывает белок, поэтому человеку очень важно ежедневно получать его вместе с пищей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют употреблять 0,8 г белка на 1 кг веса для того, чтобы хорошо себя чувствовать и избежать заболеваний. Стоит помнить, что он содержится не только в продуктах животного происхождения, но и в растительной пище. И для полноценного рациона рекомендуется совмещать разные источники протеина.

«Все белки состоят из аминокислот — органических соединений, которые необходимы телу для построения собственных белковых соединений. Человеку нужно получать из пищи 22 вида аминокислот, соблюдая их баланс. Среди них особенно важны 8 незаменимых, которые организм не может синтезировать и получает только из еды. В продуктах животного происхождения — мясе, твороге, яйцах — присутствуют все необходимые для человека аминокислоты, они легко усваиваются организмом. Кроме того, в этих продуктах содержатся такие важные нутриенты, как железо и витамин В12, дефицит которых вызывает анемию», — рассказала Кашух.

Растительные белки, по ее словам, не настолько хорошо сбалансированы по составу, в них, как правило, отсутствует одна или несколько аминокислот. Поэтому при отказе от мясной пищи рекомендуется быть особенно внимательным при составлении рациона, чтобы получать все необходимые питательные элементы.

«Но стоит помнить, что в животной пище содержится большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск развития атеросклероза, а значит, и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом продукты, содержащие растительный белок — еще и источник витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которая благотворно влияет на работу кишечника и необходима для сохранения в нем нормальной микрофлоры. В растительной пище, как правило, содержится меньше калорий, что важно для поддержания нормального веса и профилактики ожирения. Поэтому так важно употреблять в пищу белки как животного, так и растительного происхождения. Сбалансированный и разнообразный рацион обеспечит организм всеми необходимыми веществами», — отметила врач.

Она рассказала, что больше всего белка содержат бобовые (нут, горох, соя, чечевица, фасоль), злаки (гречка, киноа, рис), авокадо, орехи и семечки. По составу сходна с мясными продуктами соя. В ней хорошо сбалансированы аминокислоты, она практически полностью усваивается организмом, из нее изготавливают «растительное мясо», пасту мисо, сыр тофу и заменитель молока.

«Растительные белки полезны и взрослым, и детям. Увеличение их доли в рационе помогает поддерживать нормальный вес тела и улучшает пищеварение. Согласно метаанализу, в котором был проведен обзор более ста научных работ, замена одной-двух порций животного белка на растительный помогает на 4% снизить уровень «плохого» холестерина. Рацион, в котором велика доля растительного протеина, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, источники белка растительного происхождения реже становятся причиной аллергических реакций, растительная пища быстрее переваривается и усваивается», — резюмировала Кашух.

17 января в журнале American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, согласно результатам которого, диеты, богатые растительным белком, связаны с меньшим числом возрастных хронических заболеваний у женщин.

В тот же день врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова рассказала «Известиям», какие продукты помогают снизить риск переломов у пожилых людей. По ее словам, это, в частности, молочные продукты.