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«Реал» проиграл «Атлетико» и вылетел из Кубка Испании

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Фото: Global Look Press/Guillermo Martinez/AFLO
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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» победил 19 января другой столичный клуб — «Реал», в результате чего смог выйти в четвертьфинал Кубка Испании.

Матч, который состоялся на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, завершился со счетом 4:2 в пользу «Атлетико».

«Атлетико» открыл счет на 39-й минуте матча, отличился Самуэл Лино. «Реал» сравнял до перерыва, на 45+1 минуте голкипер Ян Облак срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме команды обменялись голами, забили Альваро Мората и Хоселу. Исход матча был решен на 100-й минуте. Там отличился Антуан Гризманн, финальный счет через девять минут установил Родриго Рикельме.

«Атлетико» вошел последним в четвертьфинал Кубка Испании. Жеребьевка состоится 19 января.

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Ранее, 14 января, «Реал» в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде обыграл «Барселону» со счетом 4:1 и в 13-й раз завоевал Суперкубок страны. При этом рекордсменом турнира всё еще остается «Барселона» — команда завоевывала награду 14 раз.

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