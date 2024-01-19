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В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО

Генерал Ставицкий: cистема рубежей обороны повысила живучесть ВC РФ в разы
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок российских войск и эффективность применения вооружения и военной техники, рассказал 19 января начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

По его словам, к началу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 км и более.

«Для сравнения приведу пример: «линия Маннергейма» протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, «линия Мажино» протяженностью по фронту 400 км — в течение 12 лет. Более 3600 км траншей и ходов сообщений и свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники было отрыто к началу контрнаступления ВСУ, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений», — сообщил он в беседе с газетой «Красная звезда».

Ставицкий пояснил, что в сложных погодно-климатических условиях, под непрекращающимися боевыми действиями за восемь месяцев в зонах ответственности группировок войск (сил) было оборудовано свыше 400 батальонных районов обороны. При этом система оборонительных рубежей, позиций и районов включала два-три оборонительных рубежа.

В целях повышения устойчивости обороны, ограничения подвижности войск противника на всех направлениях инженерными войсками в сжатые сроки была подготовлена высокоэффективная система инженерных заграждений.

«Потери противника на созданной системе инженерных заграждений, только по подтвержденным данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танков Leopard, боевых машин пехоты Bradlye и других образцов, поставленных Западом», — подчеркнул он.

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9 января военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона.

Ранее, 18 декабря, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу саперной группы российских бойцов на донецком направлении, которые рассказали ему о деталях своей работы. Как отметил инженер-сапер по имени Сергей, военные ВС России пытаются уничтожать западные мины на месте, поскольку среди них есть те, которые самоуничтожаются с ходом времени, однако такие встречаются не всегда.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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