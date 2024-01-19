Хирург-онколог перечислил причины развития рака желудка

Рак желудка среди всех возможных видов рака занимает в РФ шестое место. Заболевание обнаруживается у мужчин около 58%, у женщин — 42%. Главная его опасность — в бессимптомном, скрытом периоде развития на ранних стадиях, поэтому важно различать и знать основные причины рака желудка, рассказал 19 января врач-онколог высшей категории, врач-хирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

Прежде всего, врач предупредил о генетической предрасположенности — наличии заболевания у близких родственников (бабушек, дедушек, родителей). Он назвал несколько наследственных патологий, напрямую или косвенно связанных с раком желудка — диффузный рак желудка, который развивается из-за мутации в гене CDH1 и повышает риск развития заболевания в течение жизни до 80%; неполипозный колоректальный рак (HNPCC) развивается при мутации генов MLH1 или MSH2 и является одним из главных факторов развития рака желудка; проксимальный полипоз желудка (множественные полипы в желудке) возникает из-за мутаций гена APC и повышает риск развития рака желудка; колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori, перечислил причины Балкаров в беседе с «Газетой.Ru».

«Бактерия Helicobacter pylori — одна из самых опасных для здоровья грамотрицательных бактерий, обитающих в пилорическом отделе желудка. Она опасна тем, что проявляет высокую выживаемость в агрессивной кислой среде желудка, непрерывно повреждая его слизистую. В результате жизнедеятельности бактерии в желудке развиваются воспалительные процессы, провоцирующие сначала «обычные» заболевания ЖКТ, а впоследствии и рак желудка», — предупредил он.

Онколог указал на высокие риски развития болезни из-за избыточного потребления копченой, соленой, жареной, острой и консервированной пищи. Несоблюдение режима питания — переедание или быстрые перекусы вместо полноценного приема пищи нарушают правильную работу желудка, что может грозить онкологией, как и наличие канцерогенов в пище.

По словам Балкарова, нитриты и нитраты, азотная и азотистая кислоты в овощах, фруктах, копченых и вяленых продуктах, пиве и сырах, представляют угрозу для здоровья. Из-за особой химической активности они способны нарушать целостность клеток слизистой оболочки желудка, вызывая перерождение здоровых клеток в опухолевые. Мощными провокаторами онкологии ЖКТ являются алкоголь и табак.

«Этиловый спирт и токсичные канцерогены, содержащиеся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в желудке, которые со временем могут перерасти в рак желудка», — добавил врач.

Говоря о ранних стадиях выявления рака желудка онколог сообщил, что самым успешным является хирургическое лечение. В некоторых случаях хирургия может дополняться лучевой и химиотерапией. Эффективность проводимого лечения зависит от того, как быстро было выявлено заболевание. При ранних стадиях выявления прогноз выживаемости — более 80%, подытожил специалист.

Ранее в этот день врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала о профилактике онкологии с помощью капусты. Любые виды капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и способствует здоровью кожи, сообщила она.

11 января руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал «Известиям» о том, что рак желудка — одно из самых распространенных онкозаболеваний в мире. В последнее время медицинские эксперты в области онкологии всё чаще говорят о взаимосвязи между раком желудка с острой пищей.