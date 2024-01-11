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Онколог предупредил о влиянии острой пищи на развитие рака желудка

Онколог Серяков: острая пища способствует развитию рака желудка
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Фото: Global Look Press/Scott Keeler
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Рак желудка — одно из самых распространенных онкозаболеваний в мире. В последнее время медицинские эксперты в области онкологии всё чаще говорят о взаимосвязи между раком желудка и острой пищей. Руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков 11 января рассказал «Известиям», чем может быть опасно употребление острой пищи.

Как отмечает эксперт, рак желудка занимает четвертое место среди всех онкологических заболеваний в азиатских странах — Китае, Таиланде, Южной Корее, Японии, Индонезии и др. Жители этих стран постоянно едят острую и соленую пищу с большим количеством пряностей, которые могут вызвать язву желудка, а в дальнейшем и онкологию.

«Острая пища может спровоцировать обострения у тех, кому уже диагностированы воспалительные заболевания желудка и кишечника (язвы и эрозии), синдром раздраженного кишечника, рефлюксная и другие болезни пищеварительного тракта. Интересно, что такое вещество, как капсаицин (алкалоид, содержащийся в разных сортах стручковых перцев), вызывает чувство жжения и боли в животе, но при этом не влияет пагубно на ткани пищеварительного тракта», — подчеркнул Серяков.

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В подтверждение своих слов профессор привел пример с клиническим экспериментом, который выявил связь между потреблением перца чили и риском развития рака желудка. В исследовании участвовали 11 310 пациентов из Европы и Азии с различными онкозаболеваниями ЖКТ. Среди всех заболеваний на первом месте был рак желудка (5009 человек), на втором месте — рак пищевода и на третьем месте — колоректальный рак.

В ходе исследования ученые обнаружили интересный факт. Оказалось, что капсаицин обладает как противораковыми, так и канцерогенными свойствами, причем эти свойства проявляются по-разному у европейцев и азиатов. Например, у европейцев, потребляющих в сутки небольшое количество острого перца (1,5 мг), отмечается защитный (противораковый) эффект капсаицина. У азиатов, ежедневно потребляющих до 200 мг капсаицина, наоборот, выявлен канцерогенный эффект.

В результате была выявлена прямая зависимость канцерогенного и противоракового эффекта от суточной дозировки капсаицина.

Онколог также добавил, что в зону риска развития рака желудка могут попасть не только те, кто ест много острого перца, но и люди, которые постоянно потребляют острые и соленые продукты, например, пикантные соусы, кетчуп, консервы, маринады, колбасы и копчености. Некоторые из этих продуктов помимо относительно безвредных добавок и ароматизаторов содержат опаснейшие канцерогены, которые даже при незначительной дозировке способны вызвать онкологию. К тому же усугубить ситуацию могут вредные привычки, например, употребление алкоголя или курение.

Чтобы избежать рака желудка, Серяков посоветовал есть больше овощей и фруктов, сокращая количество острых специй и соли, минимизировать прием алкоголя, отказаться от курения. А в случае выявления бактерий Helicobacter pylori пройти комплексное лечение у врача-гастроэнтеролога, направленное на их уничтожение (эрадикацию).

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13 марта Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

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