Раковый фокус: заболеваемость онкологией в мире растет

По данным ученых, за последние три десятилетия во всем мире заметен рост заболеваемости раком. Особое беспокойство вызывает увеличение числа больных среди лиц моложе 50 лет. Подробнее об исследовании, а также о том, как обстоят дела с онкологией в России, — в материале «Известий».

Рост заболеваемости раком в мире

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology, приводит статистику за 1990–2019 годы. Согласно ей, во всем мире произошел рост выявления новых случаев рака у людей младше 50 лет на 79%. В основном это наблюдается в Северной Америке, странах Западной Европы и Австралии. По данным статьи, врачи считают, что рост заболеваемости связан с изменением образа жизни, появлением новых токсинов и другими причинами.

Тем не менее ситуация неоднозначная — за последние годы сильно выросло качество оборудования для диагностирования онкологии, в том числе на ранних стадиях. Однако смертность от рака в 2019 году была выше на 28%, чем в 1990 году, именно это вызывает опасения у врачей и ученых.

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Под онкологическими понимается группа заболеваний, которые могут поражать любые органы человека, а также метастазировать (мигрировать) в другие органы. Именно это обычно становится основной причиной смерти пациентов. В 2020 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак унес жизни почти 10 млн человек. Самыми распространенными были рак молочной железы, легких, толстой и прямой кишки.

Причин возникновения болезни множество, начиная от курения и ультрафиолетового излучения и заканчивая генетической предрасположенностью. При этом в последнее время наблюдается рост заболеваемости в раннем возрасте. Так, около 400 тыс. детей и подростков до 19 лет ежегодно заболевают раком.

Большинство людей боится услышать от врача диагноз «онкология», что зачастую становится причиной позднего выявления проблем у больного. Злокачественные новообразования занимают второе место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, но боятся их больше. Врачи-онкологи заявляют, что раннее выявление рака повышает вероятность положительного результата от лечения — соответственно, и вероятность выживания, а также уменьшает тяжесть течения болезни.

Заболеваемость раком в России: выявляемость, самые распространенные виды

Статистические данные по числу выявленных онкологических заболеваний могут разниться из года в год. Однако в ходе онлайн-конференции Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин отмечает, что ежегодно в стране выявляется порядка 600 тыс. новых случаев рака. Всего на текущий момент в России насчитывается около 4 млн человек с таким диагнозом. При этом, по данным университетского онкологического центра НИИ хирургии и неотложной медицины СПбГМУ имени Павлова, 300 тыс. пациентов умирают.

В 2020 году наблюдалось снижение числа диагностированных раковых заболеваний примерно на 100 тыс. по сравнению с годом ранее (556 тыс. в 2020-м году против 640 тыс. в 2019-м). Связано это было с пандемией COVID-19. Люди старались лишний раз не выходить из дома, боясь заразиться коронавирусной инфекцией, из-за чего число плановых осмотров снизилось, соответственно, диагностировать рак было невозможно. Также многие случаи впоследствии выявлялись на более поздних стадиях, что затрудняло лечение.

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Согласно докладу «Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году» Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, в 2022 году было выявлено более 624 тыс. случаев злокачественных новообразований, 283 тыс. из которых у мужчин и 341 тыс. — у женщин. Этот показатель был выше прошлогоднего на 7,6%.

По данным на ноябрь 2023 года, смертность в России от онкологических заболеваний снизилась на 5,6% за четыре года. Это связано с развитием профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации. По этой же причине доля выявленных злокачественных новообразований увеличилась почти на 21%.

«Известия» также направили запрос в Министерство здравоохранения России для уточнения статистических данных, однако на момент выхода статьи ответ не был получен.

— Смертность снижается благодаря развитию лекарственных методов лечения. Появляются новые препараты, — отмечает заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ, врач-онколог Владимир Соболевский.

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Он также добавляет, что снижение смертности связано с изменениями хирургических методов лечения, в том числе с появлением роботов-хирургов.

Врач-онколог «СМ-Клиники» Елизавета Васильева также отмечает увеличение выживаемости больных, которое наблюдается в последние годы. Причиной этому стало то, что всё больше людей регулярно проходят скрининги, чекапы и диспансеризации. Соответственно, растет число выявляемых онкологий на ранних стадиях, которые намного легче вылечить. Вместе с этим, как отмечает Владимир Соболевский, остается большое число людей, которые, не замечая сильной боли, не обращаются к врачу.

— Отсутствие боли почему-то успокаивает пациента, — говорит он.

По словам Елизаветы Васильевой, самыми распространенными видами рака у женщин являются рак молочной железы, кожи и тела матки (эндометрия). Первый из упомянутых видов онкологии может появиться в любом возрасте — как в 30, так и в 70 лет. Чаще всего его выявляют у пациенток в возрасте от 45 до 60 лет.

— Появление рака молочной железы связано в первую очередь с гормональным фоном, изменением количества эстрадиола и прогестерона в крови. С возрастом уровень гормонов постепенно уменьшается, но иногда, наоборот, уровень гормона начинает расти, избыток гормонов отрицательно влияет на железистую ткань, — говорит врач.

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Гинеколог-хирург, онкогинеколог «Клиники Фомина» Алексей Муравлев отмечает, что есть такие виды рака, в борьбе с которыми были достигнуты большие результаты, но остаются и более агрессивные, с которыми справиться намного сложнее. К первому типу можно отнести рак шейки матки. Сам орган, по словам эксперта, легко обследовать, предраковые изменения можно выявлять на ранних стадиях, тем самым не давая развиться заболеванию. С раком яичников же дело обстоит сложнее. Связано это с отсутствием достоверных методов скрининга для его выявления на ранних стадиях. По словам Алексея Муравлева, в 60–70% случаев рак яичников выявляется только на третьей или четвертой стадии.

У мужчин же чаще всего встречаются рак легкого, предстательной железы и кожи.

В течение жизни в организме человека происходят различные мутации, являющиеся результатом нарушения деления клеток. Чем старше человек, тем больше у него накапливается таких мутаций, поэтому развитие онкозаболеваний чаще встречается у людей старше 45 лет.

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Вместе с этим в настоящее время рак молодеет, отмечают эксперты. Алексей Муравлев утверждает, что высокое выявление рака можно объяснить более ранней диагностикой. По словам Владимира Соболевского, есть такие виды рака, пик которых приходится на 14–16 лет, среди них можно выделить саркому. Причинами же развития рака в молодом возрасте может стать множество факторов, в том числе вредные привычки, воздействие на организм отрицательных факторов окружающей среды, постоянный стресс, некоторые хронические заболевания и прочее.

Ранее в беседе с «Известиями» заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкологической больницы, кандидат медицинских наук Даниил Строяковский отметил, что Россия не самая «раковая» страна. «Это связано со средней продолжительностью жизни — она несколько меньше, чем в большинстве западных стран или развитых стран Востока — Японии, Кореи. Ведь чем старше человек, тем выше риск заболеть раком. Но с увеличением средней продолжительности жизни — а она в России растет — увеличивается и вероятность заболеть раком», — заявил эксперт.

Борьба с раковыми заболеваниями в России

Для увеличения доступности и качества медицинской помощи в России в 2019 году вступил в силу федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В рамках этого проекта по состоянию на конец 2022 года были переоснащены 215 региональных медицинских учреждений, оказывающих помощь раковым больным, в том числе введено в эксплуатацию множество оборудований и аппаратов, многие медицинские организации были также дооснащены или переоснащены новым оборудованием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На сайте Министерства здравоохранения России отмечается, что по сравнению с 2018 годом (по состоянию на 2022 год) в стране удалось улучшить ряд показателей, характеризующих работу онкологических служб:

— снизилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

— увеличилась доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящими на учете пять и более лет;

— увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I и II).

Сейчас на государственном уровне ведется активная борьба с раком в стране. Вводятся новые технологии, совершенствуется оборудование. По словам Алексея Муравлева, сейчас в России также начинает развиваться система профилактики развития рака шейки матки. Для этого используется вакцинация, которая уже доказала свою эффективность в европейских странах.

— В связи с этой активностью в ближайшие 3–5 лет мы сможем увидеть снижение заболеваемости раком шейки матки, — говорит эксперт. Он также отмечает, что вакцинация рекомендована всем девочкам в возрасте от 9 до 14 лет и провести ее следует до начала половой жизни из-за того, что в 99% случаев рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека определенных типов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Делая вакцинацию, даже если вирус контактирует с организмом, инфицирования не произойдет, — заключает эксперт.

Подробнее о развитии борьбы с онкологией в России читайте в статье «Известий».