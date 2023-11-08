Мурашко рассказал о снижении в РФ смертности от онкологии

В России смертность от онкологических новообразований снизилась на 5,6% за последние четыре года. Об этом 8 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, сокращению смертности способствовало развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации. Это также позволило добиться увеличения доли выявленных злокачественных новообразований почти на 21%, рассказал Мурашко.

«Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%», — заключил министр.

При этом он подчеркнул, что в России 60% злокачественных опухолей выявляются на начальных стадиях.

«Прежде всего возросли скорость и качество диагностики, а самый высокий сегодня показатель за все предыдущие годы — это 60% злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что в РФ проводится более 100 клинических исследований отечественных онкологических препаратов, а 45 уже были зарегистрированы в этом году.

Кроме того, Мурашко рассказал о росте числа онкологов в стране, в том числе детских.

«Без хорошо подготовленных кадров в этом направлении невозможно работать. Количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%», — указал он.

В среду, 8 ноября, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основной темой обсуждения стали меры по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Рассказывая о посещении Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Путин поблагодарил Министерство здравоохранения за то, что оно так серьезно относится к работе этого учреждения.