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Путин проводит совещание с членами правительства

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в среду, 8 ноября, проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Основная тема обсуждения — меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. С докладами по ней выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В начале совещания Путин рассказал, что ранее в этот день посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Хочу поблагодарить Министерство здравоохранения за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения. Некоторые вопросы есть у специалистов, но мы потом обсудим: просят поддержать их, помочь по нескольким конкретным вопросам», — сказал президент.

Также на совещании зашла речь о процедуре банкротства граждан. На эту тему выступили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Путин поддержал идею перевода всей процедуры для физических лиц в электронную форму.

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — отметил глава государства.

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Ранее в этот день Путин посетил Центр имени Рогачева и осмотрел новый корпус ядерной медицины. В ходе своего визита глава государства обсудил с врачами инфраструктуру учреждения.

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