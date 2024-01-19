Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» костромских десантников уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 19 января, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, сначала расчет РСЗО «Град» Вооруженных сил (ВС) России направился в район, где был обнаружен опорный пункт ВСУ с находившимся в нем противником. Затем российскими военными было незамедлительно уничтожено около взвода украинских солдат.

Также, как уточнило МО РФ, разведку целей и корректировку осуществили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России.

«Всегда начеку, действуем быстро <...> Приезжаем за считаные минуты на позиции, отрабатываем и быстро уезжаем», — рассказал командир расчета РСЗО «Град» с позывным Гром.

При этом, как указал командир расчета, нынешние суровые погодные условия на линии соприкосновения совершенно не влияют на успешное выполнение боевых задач российских военнослужащих.

18 января начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на купянском направлении. Противник стремился вернуть ранее утраченные позиции на направлении Терны – Житловка, где предпринял новую попытку провести контратаку, рассказал военный.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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