Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 18 января заявил, что российские военные отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на купянском направлении.

«Противник стремится вернуть ранее утраченные позиции на направлении Терны – Житловка, где снова предпринял попытку провести контратаку на мотострелковые подразделения группировки штурмовыми группами из состава 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — приводит его слова «Интерфакс».

Отмечается, что артиллеристы нанесли упреждающее огневое поражение противнику при попытке проведения контратаки, украинские боевики были вынуждены отойти в западном направлении.

По словам Зыбинского, расчетом 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» в районе Терны уничтожен бронетранспортер (БТР) Saxon. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ликвидировали три минометных расчета, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и пункт боепитания в районах Табаевки, Степовой Новоселовки, Котляровки и Загоруйковки. Общие потери ВСУ на купянском направлении составили до 30 боевиков, два БТР и три автомобиля.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на купянском направлении у населенного пункта Терны. В результате этого потери противника составили до 30 военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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