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ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении

МО: российские военные отразили атаку ВСУ на купянском направлении
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении у населенного пункта Терны. Об этом в среду, 17 января, сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — указано в сообщении Минобороны. Уточняется, что потери противника на данном направлении составили до 30 военных. Кроме того, украинские боевики потеряли два бронетранспортера, уничтоженных ВС РФ.

Помимо этого, на краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки боевиков ВСУ. Как уточняется, огневое поражение живой силе противника было нанесено в районах Григоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Серебрянского лесничества.

«В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны.

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В этот же день военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о бегстве боевиков ВСУ со своих позиций под Красным Лиманом. Марочко пояснил, что покидать свои позиции и бежать в тыл украинских военнослужащих вынудили затруднительная оперативно-тактическая обстановка, значительное уменьшение боевого потенциала подразделений ВСУ и огромные успехи Вооруженных сил России.

Также в среду начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев сообщил, что российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Он указал, что российская бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировали ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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