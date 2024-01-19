Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и реализовать комплекс мер по увеличению вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране.

«Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — говорится в перечне поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», опубликованном 17 января на сайте Кремля.

Отмечается, что кабмин должен разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов для создания наборов данных, которые могут быть использованы на безвозмездной основе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад об исполнении поручений глава государства ждет к 1 марта.

Также Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин назначены ответственными за внесение в законодательство изменений, которые позволят хозяйствующим субъектам участвовать в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Кроме того, поручено установить ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в результате тестирования и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Доклад президент ждет до 1 февраля.

Ранее, 24 ноября, Путин заявил, что необходимо не менее чем на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров. Также он предложил вузам страны увеличить прием студентов на базовые программы по ИИ.

За день до этого зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сказал, что по количеству генеративных моделей ИИ Россия занимает четвертое место в мире, а по совокупной мощности суперкомпьютеров входит в топ-10.