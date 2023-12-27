Лицом к нелицу: в Минцифры разработают способы распознавания дипфейков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По мнению экспертов, подобные дипфейки могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти. Подробности о том, почему в России за борьбу с дипфейками решили взяться на государственном уровне, читайте в материале «Известий».

В рабочем порядке

Поручение Минцифры о проработке способов выявления дипфейков премьер-министр России Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Экономика данных». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте правительства. « К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием ИИ », — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин также затрагивал тему искусственного интеллекта в ходе своей прямой линии и пресс-конференции 14 декабря. Глава государства отметил, что предотвратить развитие технологий ИИ невозможно, особенно, когда речь идет о так называемом «сверхинтеллекте». «А значит, нужно возглавить — во всяком случае, нужно сделать всё для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении», — сказал Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как говорит в беседе с «Известиями» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, активность правительства в плане проработки способов выявления дипфейков вполне может быть связана с заявлениями президента России.

— Полагаю, что кто-то в правительстве сумел рассмотреть существенные риски для государства со стороны дипфейков. При этом высокие технологии в целом и ИИ в частности — это те области, где государство должно задавать тренд на развитие, — считает эксперт.

Игра на опережение

Новость о поручении, данном Минцифры Михаилом Мишустиным, свидетельствует о подготовке правительства России к запуску нового цикла федеральных проектов на 2025–2030 годы, говорит в беседе с «Известиями» доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России, директор по продвижению правовой экосистемы «Инициатор.РФ» Игорь Семеновский.

— В частности, эти проекты касаются одной из наиболее критически важных сфер госрегулирования и развития — искусственного интеллекта, — отмечает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Семеновского, эти мероприятия ложатся в рамки проводимой в России с 2019 года Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, а также служат переформатированию федерального проекта «Искусственный интеллект». При этом, напоминает Дмитрий Овчинников, сферу ИИ уже пытаются регулировать на государственном уровне в таких западных странах, как США и Великобритания, поэтому здесь можно говорить о мировом тренде.

Как отмечает Игорь Семеновский, сегодня создание и использование дипфейков стало одним из негативных эффектов и обратной стороной полезности ИИ, больших данных и других современных технологий. Основатель и СЕО Mirey Robotics, эксперт по ИИ Андрей Наташкин дополняет, что количество недостоверных данных, созданных с помощью технологий ИИ, растет ежедневно в геометрической прогрессии, а отличить дипфейк от настоящей информации крайне сложно.

— Слово «дипфейк» происходит от английского слова fake — подделка, фальшивка, обман. В более широком смысле то, с чем борется государство, — это мошенничество, клевета и ложь, которые являются как уголовно-правовым, так и гражданско-правовым нарушением, — отмечает Семеновский. При этом за подобные нарушения действующее законодательство предусматривает ответственность ввиду их тяжести. Именно поэтому на дипфейки, созданные при помощи ИИ, государство обратило пристальное внимание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Стратегические риски

По словам Андрея Наташкина, борьба с дипфейками вышла на государственный уровень из-за больших рисков, связанных с отсутствием контроля в распространении подобной информации. С одной стороны, генерация контента с помощью нейросетей почти ничего не стоит, а с другой, скорость создания таких роликов, фотографий и текстов значительно превышает возможности стандартных редакций СМИ .

— Учитывая эти факторы, распространение дипфейков может стать национальной угрозой для государства, особенно в нынешней геополитической ситуации, — говорит собеседник «Известий».

Сегодня дипфейки представляют опасность как для органов власти, так и для общества в целом и отдельных граждан в частности, подчеркивает Семеновский. Использование технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, а также интеллектуальной поддержки принятия решений может привести, в частности, к сбору огромного количества персональных данных, подмене настоящих информационных сообщений ложными, значительному материальному ущербу и ошибочным действиям должностных лиц на самом высоком уровне.

— При этом для систем управления атомной отраслью, авиационным сообщением, чрезвычайными ситуациями или военной инфраструктурой последствия таких действий могут оказаться непоправимыми, — отмечает Игорь Семеновский.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Механизмы защиты

По словам специалистов, опрошенных «Известиями», сегодня самый эффективный способ борьбы с дипфейками — это «скармливать» подобные видео специальным программам, которые будут анализировать пиксели, аномалии с мимикой, освещенность и многие другие тонкие моменты в видеоряде, которые человек не в состоянии уловить невооруженным взглядом. Именно эти мелочи в технической составляющей и могут выдавать дипфейки.

— В настоящий момент идентификация дипфейков — это сложная и многомерная задача, в которой традиционные методы анализа показывают крайне малую эффективность. Как это не удивительно, но бороться с фейками, которые генерируются с помощью машинного обучения, должен ИИ, — считает Андрей Наташкин.

При этом, как отмечает эксперт, для борьбы с дипфейками необходима разработка принципиально новых подходов и решений, демонстрирующих высокий уровень глубинного анализа. В то же время, говорит Игорь Семеновский, в случае, если речь, к примеру, идет об аудио- или видеозаписи конкретного человека, а также его изображении, в большинстве случаев можно обратиться к нему лично и верифицировать имеющиеся данные, протестировав какой-либо контент на достоверность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем, по словам Дмитрия Овчинникова, ключевой тренд в плане поддельного контента на ближайшее время — это упрощение алгоритмов, их совершенствование, снижение требований к аппаратной платформе, а также распространение доступности сервисов и программ по созданию дипфейков.

— Технологии подделки данных будут совершенствоваться, в том числе в русле защиты от их потенциальной проверки. Кроме того, количество дипфейков продолжит постепенно увеличиваться в связи с новым пользовательским охватом и развитием технологий, — соглашается Игорь Семеновский.

Андрей Наташкин заключает, что именно в свете этих тенденций Михаил Мишустин поручил проработать способы выявления дипфейков Минцифры — ведомству, которое координирует развитие нейросетей в России. И регулирование государством подобного контента со временем будет лишь усиливаться.