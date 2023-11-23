Чернышенко обозначил пять ключевых глобальных трендов развития искусственного интеллекта

Специально разработанный индекс интеллектуальной зрелости по внедрению ИИ в приоритетных отраслях российской экономики достиг 31,5%. В лидерах — финансовый сектор, сфера информационно-коммуникационных технологий и здравоохранение, рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Выступая на открытии второго дня международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), он отметил, что уровень внедрения ИИ в федеральных органах исполнительной власти превышает 60%.

По словам Чернышенко, по количеству генеративных моделей ИИ Россия занимает четвертое место в мире, а по совокупной мощности суперкомпьютеров входит в топ-10. Объем российского рынка ИИ по итогам 2022 года превысил 650 млрд рублей — это на 18% больше, чем в 2021 году.

Чтобы сохранить лидирующие позиции в мировой гонке за искусственным интеллектом, Россия сегодня переходит из состояния AI Ready в состояние AI Native, подчеркнул зампред правительства.

Он также обозначил пять основных глобальных трендов в сфере ИИ. Первый — стремление государств к технологическому суверенитету в условиях взаимных ограничений, когда отдельные страны закрывают доступ к своим разработкам.

Второй — ужесточение борьбы за кадры. Поэтому правительство стремится обеспечить российским специалистам в области ИИ лучшие условия работы, уточнил Чернышенко.

Третий тренд — развитие безопасного искусственного интеллекта. Речь идет о переходе от клиентоцентричной к человекоцентричной модели, когда приоритетами для государства и бизнеса становятся интересы конкретного человека. Однако здесь всё большее значение приобретают вопросы этики искусственного интеллекта, добавил зампред.

Четвертый тренд — стремление научных исследователей в различных технологических областях использовать всё более мощные большие языковые модели и генеративный ИИ. По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет такие технологии добавят около 7 трлн долларов к мировому ВВП.

Пятый тренд — рост экономического эффекта от использования ИИ. По некоторым прогнозам, к 2030 году в мировой экономике он превысит 15 трлн долларов, заключил Чернышенко.